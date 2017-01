Kumamoto promueve que partidos políticos reciban menos dinero

El diputado independiente asegura que con la iniciativa #SinVotoNoHayDinero pretenden reducir de manera significativa el gasto a partidos

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- El diputado local independiente, Pedro Kumamoto, se sumó a las voces contra el 'gasolinazo' con la promoción de una iniciativa federal para modificar la forma en que se calcula el financiamiento para los partidos políticos.



"La gasolina no bajó y no va a bajar, pero los partidos están más preocupados por señalarse entre ellos que en preparar una solución clara, sensible y sustentable a los problemas detrás del gasolinazo", escribió el legislador en sus redes sociales.



"Nos dicen que debemos ajustarnos el cinturón, pero los partidos políticos disfrutarán de un presupuesto de $4 mil millones en 2017. Esto debe cambiar. Por eso hemos construido la iniciativa #SinVotoNoHayDinero, que pretende reducir de manera significativa el gasto a partidos. ¿Quieren austeridad? Que la den primero", publicó.



La iniciativa de ley fue presentada por el diputado federal independiente Manuel Clouthier Carrillo, desde diciembre del 2015 y busca modificar lo establecido por los artículos 41 de la Constitución y 51 de la Ley General de Partidos, donde se indica cómo se calcula el financiamiento de los partidos políticos.



Actualmente, la bolsa total de financiamiento se calcula cada año multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (73.04 pesos).



El 30% de la cantidad que resulte de esta multiplicación se distribuye entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se reparte de acuerdo al porcentaje de votos que se obtuvo en la elección de diputados inmediata anterior, según lo dicta la fracción II del Artículo 41 Constitucional.



El problema con este cálculo es que toma como base el padrón electoral (85.3 millones de mexicanos) y no los votos válidos emitidos en una elección de diputados, en las que generalmente vota menos del 50% del padrón.



Con la iniciativa que propuso Clouthier, se busca que el cálculo del financiamiento tome como base los votos válidos emitidos en la elección inmediata anterior y ya no el total del padrón electoral.



"Desarrollamos una iniciativa para hacer un cambio legal: queremos que se deje de utilizar el padrón nominal en la distribución de recursos a partidos políticos y que se use la votación válida emitida. Esto significa que el abstencionismo y el voto nulo les quitaría dinero", explicó Kumamoto.



Además de que se ahorraría hasta el 41% de recursos, el espíritu de la propuesta es que los partidos políticos busquen que más personas vayan a votar, que pongan a sus mejores perfiles como candidatos y que se interesen por una verdadera participación ciudadana.



Ejemplificó que si esta iniciativa ya hubiera sido aprobada, para el año 2017 los partidos políticos recibirían 136 millones de pesos a nivel local y no los 260 millones que les serán entregados.



EL INFORMADOR / MARÍA JOSÉ VILLANUEVA