Regidor se deslinda de provocadores en marcha contra gasolinazo

Marco Valerio habla luego de que circularan este lunes unas fotografías en las que aparece con uno de los presuntos agitadores

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- El regidor de Guadalajara Marco Valerio Pérez Gollaz, se deslindó de los sujetos señalados de incitar la violencia tras la marcha contra el aumento del precio de combustibles este lunes. El edil consideró que las acusaciones sólo buscan desviar la atención.



Este día han circulado en redes sociales una serie de fotografías de uno de los presuntos agitadores con el presidente municipal de Guadalajara y el regidor Pérez Gollaz. Mientras que el secretario de salud, Antonio Cruces Mada, acusó en su cuenta oficial de Twitter que integrantes de Movimiento Ciudadano promovieron el desorden público, al igual que Claudia Delgadillo, presidenta del PRI en Guadalajara.



Además, en rueda de prensa, el fiscal Eduardo Almaguer señaló que la Policía de Guadalajara tenía la orden de no actuar e indicó que Enrique Alfaro tenía que aclarar su relación con los supuestos rijosos.



"En primer lugar lo niego categóricamente, en segundo lugar no le abona a una solución al tema, me parece que desvían o pretenden desviar la atención respecto a lo que sucedió el día de ayer", señaló el edil y negó que uno de los sujetos señalados sea su colaborador.



"Dicen que uno de los supuestos agitadores forma parte de mi equipo pero yo soy un regidor que no sólo trabaja en 10 comisiones en Guadalajara, sino que además tengo trabajo territorial y acudo a las colonias y en esas circunstancias nos piden fotografías".



Pérez Gollaz consideró que las fotos buscan desviar la atención del aumento al precio de la gasolina y de los hechos de violencia. Sostuvo que los disturbios fueron provocados por elementos de la propia Fiscalía ante la decisión de enviar antimotines a dispersar a los manifestantes que aún se encontraban en la Calzada Independencia.



Defendió el actuar de la Policía de Guadalajara e indicó que no participaron en el operativo para respetar la libre expresión de la ciudadanía.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS