Denuncian tráfico de influencias en designación de peritos

El Consejo de Colegios de Abogados aseguran que esto ha provocado el pago de honorarios muy altos

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Tras exigir una reforma integral al Poder Judicial, el Consejo de Colegios de Abogados denunció trafico de influencias en la designación de peritos, lo que ha provocado el pago de honorarios muy altos.

"Los cotos de poder que se están manejando en cuanto a las designaciones de los peritos auxiliares del Poder Judicial, de los 370 peritos que están designados, únicamente se puede trabajar con dos o tres peritos a modo de los jueces, y esto no se puede señalar de que se esté trabajando y eficientando una justicia en el estado", señaló el secretario ejecutivo del Consejo, José Luis Tello Ramírez.

Declaró que es necesario que se establezca un tabulador para que se tenga un salario fijo, y evitar así, que se les pague como si fueran peritos privados, "es algo desorbitante, ¿Cómo que por el mismo dictamen, uno cobra seis y otro cobra 60 mil? Ni que fueran peritos privados".

Tello Ramírez insistió en que los peritos están para auxiliar "no para lucrar con la impartición de justicia".

Debido a esto, solicitan que en la reforma que se realizará al Poder Judicial, se incluya la creación de una dirección que sea la encargada de nombrarlos al azar y no un juez como sucede actualmente, para no entorpecer los trámites judiciales, "que no haya corrupción y que haya transparencia en la aplicación de la justicia".

El secretario ejecutivo del Consejo comentó que les preocupa que el Poder Legislativo, "en aras de atender los cotos de poder", no consulten a la comunidad jurídica y a la sociedad en general para que realicen sus propuestas, por lo que hacen un llamado a los diputados para que sean tomados en cuenta, ya que consideró que los foros que se realizaron en la materia, sólo sirvieron como "cortina de humo".

EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ