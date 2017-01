Lemus pide a Peña dar marcha atrás a gasolinazo

El alcalde de Zapopan dice que hoy se reunirán alcaldes metropolitanos para definir acciones por incremento a combustible

ZAPOPAN, JALISCO (03/ENE/2017).- Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, pidió a Enrique Peña Nieto, Presidente de México, dar marcha atrás al aumento al combustible, decisión que calificó de equivocada e injusta, sobre todo porque en la ex Villa Maicera se venderá la gasolina más cara de Jalisco sin una justificación lógica.



"El Presidente Enrique Peña Nieto tiene una magnífica oportunidad de reconsiderar esta decisión, si viéramos a un Presidente de la República reconocer que esto fue un error y que dará marcha atrás al mismo, se mostraría un Presidente sensible", indicó el alcalde.



Lemus Navarro enfatizó que no hay un criterio claro para decidir que cargar gasolina en Zapopan fuera más caro que en otras ciudades del país, ya que incluso el centro de abasto del Área Metropolitana se encuentra en este municipio. "A la Ciudad de México y Monterrey les dan un precio más bajo que el nuestro, argumentando costos de transferencia y yo hago una pregunta: ¿La refinería de Salamanca está más cerca de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Monterrey o la Ciudad de México?".



El presidente municipal también acusó de acciones deshonestas al Gobierno federal y Pemex por el desabasto de gasolina que ha habido en el Área Metropolitana y otras ciudades del Estado y país. "Ellos sabían que habría este incremento, entonces guardaron gasolina en sus almacenes y tanques para surtirla en los últimos días del año y esperar a venderla más cara en los primeros días de 2017, eso se llama especulación y acaparamiento y ambos están penalizados".



Sobre los ajustes en Zapopan por el gasolinazo, el funcionario dijo que a más tardar el próximo lunes darían a conocer una política de austeridad en torno al uso del combustible.



Buscarán frente común



Pablo Lemus consideró que las protestas por el gasolinazo apenas empiezan, y adelantó que hoy sí se reunirán los alcaldes metropolitanos para definir cuáles serán las acciones a seguir por este tema, en especial la posibilidad de convocar a una nueva manifestación. "Queremos hacer un frente común, los presidentes municipales, diputados locales y federales, en esta reunión también estará presente el coordinador de los diputados federales, Clemente Castañeda; y el coordinador de los diputados locales, Ismael del Toro; no queremos que sea solamente una manifestación de corte político, sino una donde se una la ciudadanía. Vamos a invitar a todos, también el gobernador, los diputados de todos los partidos políticos, unir fuerzas para decirle al gobierno federal que aquí trabajamos en equipo en beneficio de la gente y no nos vamos a dejar de estas decisiones arbitrarias. Mañana a primera hora les estaremos comunicando".



Además, Lemus Navarro consideró un exceso el actuar de elementos de la Fiscalía General en una de las marchas del 2 de enero contra el gasolinazo, en donde un pequeño grupo fue retirado por policías antimotines en la Calzada Independencia. "No estamos en una dictadura, estamos en un régimen democrático donde se deben permitir todas las expresiones".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ