Convocan a usuarios de transporte a integrarse a Comité de Validación

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2016).- Usuarios de transporte público interesados en representar a los viajeros en el Comité Técnico de Validación de Tarifas, conforme a la convocatoria publicada este martes, pueden inscribirse a partir de mañana y hasta el viernes en el proceso de selección.

"Se convoca a todo aquel usuario que desee participar de forma honorífica", establece el documento.

El proceso de insaculación se realizará el próximo viernes a las 18:00 horas, en el Instituto de Movilidad y Transporte, en presencia de los representantes de la Contraloría del Estado y del ITEI.

El representante de los usuarios será el integrante número 12 del Comité Técnico de Validación, una vez que esté completo el organismo, con su incorporación, se convocará a sesión el próximo 13 de enero para presentar la versión preliminar del dictamen técnico y social de la tarifa y, el 27, se entregará el final para determinar una posible alza al precio del pasaje, explicó el director del Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, Mario Córdova España.

Los requisitos que deberán cubrir los usuarios de transporte público interesados en convertirse en el representante de los pasajeros en comité, son: no ser ni haber sido funcionario público, ni concesionario, subrogatario o permisionario de transporte público de pasajeros; ser originario de Jalisco o radicar en la Entidad, presentar carta intención para el cargo dirigida al director del Instituto de Movilidad, copia de identificación del INE o IFE (anverso y reverso), comprobante de domicilio; edad mínima de 21 años.

Los interesados deberán acudir a inscribirse de manera personal a las oficinas del Instituto de Movilidad y Transporte, ubicadas en la calle Ramón Corona, en Zapopan.

"Ojalá haya respuesta a la convocatoria, que haya usuarios interesados en participar, estaremos atentos el día de mañana y hasta el viernes", manifestó Córdova España.

Alza en combustibles, no justifica dejar de operar

En otro tema, Córdova España consideró que a pesar del aumento al precio de combustibles, la situación del transporte público no está como para dejar de operar, como han anunciado algunos grupos de transportistas; aunque, admitió, sí se reducen sus utilidades.

"Así de que no puedan operar, no es cierto; son situaciones de crisis que aprovechan muchas voces de transportistas, para inmediatamente solicitar incrementos desproporcionados, pero realmente el impacto es que su margen de utilidad va disminuyendo, pero no para decir que ya no tienen dinero para circular".

En cuanto al dictamen que presentará en las próximas semanas al Comité Técnico de Validación de Tarifas, mencionó que "seguramente, habrá propuestas de tarifas para el modelo de ruta empresa", aunque también "vamos a someter a consideración la situación del resto del transporte".

