Zapopan amplía horarios para pago de predial

Trabajarán los sábados de enero y de febrero con horario de 08:00 a 14:00 horas

ZAPOPAN, JALISCO (03/ENE/2017).- El titular de la Tesorería municipal, Luis García Sotelo, dijo que con el fin de facilitar el pago del impuesto predial y otras contribuciones se amplían los horarios de atención durante hoy martes y mañana miércoles.



Agregó que Las Águilas y la Unidad Basílica, "que son las dos recaudadoras con más gente, van a abrir desde las 06:00 horas hasta que se vaya el último contribuyente, solamente los primeros tres días, después abrimos de 07:00 a 17:00 horas durante enero y febrero".



Indicó que, además, trabajarán los sábados de enero y de febrero con horario de 08:00 a 14:00 horas, "la dependencia se ha dado a la tarea de dar fluidez a los trámites 2017".



"En las recaudadoras se acondicionaron áreas para que las personas de la tercera edad puedan hacer sus pagos con más comodidad y estén sentadas esperando turno, sin realizar filas".



Manifestó que de acuerdo con la Tesorería Municipal, el primer mes de cada año se recauda entre 10% y 15% del total de cada año, lo cual representa alrededor de 200 millones de pesos".



Resaltó que para lograr esta meta los empleados de las recaudadoras están capacitados para recibir aproximadamente 20 mil personas cada día.



"En lo que respecta a 2016, Zapopan superó sus expectativas de recaudación, ya que se esperaba un ingreso de 786 millones de pesos y se cerró finalmente con 820 millones de pesos, y para 2017 las expectativas son aún mayores".



Destacó que las personas de la tercera edad pueden realizar su trámite para darse de alta en la base de datos del sistema y tener acceso al descuento de 50%, "el mismo aplica a personas con alguna discapacidad".



Resaltó que es muy común que cada año una gran cantidad de personas de este grupo de edad se anticipe al registro y goce el beneficio, "sin embargo, hay muchos otros que por desconocimiento o por falta de tiempo no lo hacen y cuando se presentan en las recaudadoras, no les pueden realizar el cobro con descuento".



"Siempre lo he dicho, las personas más cumplidas en Zapopan son los adultos mayores, nos ponen el ejemplo, desde las 6 de la mañana ya había señores aquí listos para hacer su pago y estar al corriente de sus contribuciones", comentó.



Puntualizó que para beneficiar a los ciudadanos que cuentan con más de 70 años de vida se les aplicará descuento de 60 por ciento y para los que acreditan 80 años el beneficio es de 80 por ciento de descuento.



Sobre las recaudadoras móviles, que abren a partir de las 10:00 horas, se instalarán dos de ellas durante estos días, una en la explanada de Plaza de las Américas y otra en la Unidad Administrativa Guadalupe, para reforzar la recaudadora ubicada en ese punto, la cual tiene mucha demanda.



"Tenemos habilitadas 30 cajas en Unidad Basílica, están habilitados los 22 quioscos automatizados para hacer el pago en línea, esperemos que sean suficientes", apuntó.



Precisó que con el fin de que la sociedad civil sea protagonista en la toma de decisiones del gobierno, los ciudadanos que acudan a realizar el pago del predial podrán ser parte del Presupuesto Participativo 2017, para la elección de un paquete de proyectos que permitirán la construcción de infraestructura de primera calidad, "para dignificar de esta manera, su calidad de vida".



"El descuento por pronto pago en el pago del predial, durante enero y febrero, es de 15 por ciento y se puede pagar en línea, en alguna de las recaudadoras, así como en tiendas de auto servicio y bancos", finalizó.