Opiniones divididas por aportación obligatoria incluida en refrendo

Son 20 pesos para la Cruz Roja y otro tanto para el Hogar Cabañas

GUADALAJARA, JALISCO (03/ENE/2017).- Algunos tapatíos iniciaron el año haciendo el pago del refrendo con el descuento de 10% por pronto pago. En el pago del impuesto también se incluye la aportación obligatoria para la Cruz Roja y el Hogar Cabañas, de 20 pesos cada una, por lo que entre los contribuyentes se generaron opiniones divididas.

En el caso de Joel Vargas Prieto, considera que debe mantenerse como una entrega voluntaria de recursos. Asegura que cuando hay campañas de la Cruz Roja “con mucho gusto lo hago (la aportación), por la labor social que hace. Pero que me obliguen, ahí me parece que Gobierno ejerce represión. De esta forma se me hace una manera impositiva y deshonesta por parte del Gobierno”, señaló.

Al respecto, Juan Carlos López, quien hizo el pago del refrendo de cinco vehículos, opina que no es gravosa, por lo que está de acuerdo en que se incluya al momento de pagar el refrendo vehicular.

Guadalupe Rubio, por su parte, señala que en esta ocasión el descuento por pronto pago es relativo, porque prácticamente lo que se ahorró, de manera obligada lo aportó a la Cruz Roja y al Hogar Cabañas.

La mujer relata que acude a pagar el refrendo en los primeros días del año porque el dinero lo tiene apartado para esa contribución y de esta manera evita gastarlo en otra cosa, también “para aprovechar, entre paréntesis, el descuento, porque hay que pagar ahora sí que voluntariamente a fuerzas los 20 pesos del Cabañas y lo de la Cruz Roja”.