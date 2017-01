Policías de Tonalá balean a hombre con discapacidad; niegan abuso

Familiares aseguran que Primitivo Rodríguez no participaba en la riña, pero aún así elementos lo agredieron y resultó con herida de bala en una pierna

GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2017).- Una riña entre vecinos derivó en un presunto abuso de autoridad en el que oficiales de la Policía de Tonalá al parecer dispararon en contra de un civil de la tercera edad y con discapacidad que nada tenía que ver con la riña, según la versión de los familiares. No obstante, según la corporación, aunque admitieron que oficiales escucharon disparos, desconocen quienes los realizaron.

Samuel Rodríguez se hallaba poco después de las diez de la noche del domingo en su casa, en la calle 27 de Septiembre y Plaza, en la colonia Emiliano Zapata. Fue que a una cuadra de distancia su hermano, José Luis Rodríguez, participó en una riña con vecinos. Las personas con las que discutía llamaron a la Policía de Tonalá por lo que José Luis se fue del lugar.

"Se vino para acá, se vino a refugiar a su casa y se metieron dos policías. Cuando llegó un hermano mío me dijo que se metieron los policías, salimos yo y él y lo tenían a golpes en el suelo. Les dijimos 'eh, aquí no se pueden pasar, ¿porqué están aquí adentro?'; 'nos lo vamos a llevar'; 'pero así no, mira cómo lo traes'", respondió Samuel a los oficiales.

Entonces sacaron a los oficiales quienes al poco rato regresaron junto con cuatro oficiales más.

"Empezaron a ofendernos ellos y nosotros les dijimos que se retiraran. Total, se fueron, pero como a los diez minutos regresaron como 20 y sin camionetas, ya nomás marchando, como de gris ya no venían de policías de Tonalá y con capuchas".

Comenzaron a arrojar piedras a la casa y entre el bullicio salió de su casa de al lado, como pudo, el tío Primitivo Rodríguez, un hombre discapacitado de 64 años que hacía años sufrió un accidente en la pierna derecha, por lo que renqueaba. Aunque sus hermanas le dijeron que se metiera fue a reclamar a los invasores.

"Le dieron como con una chicharra y él se quiso defender y otro sacó una pistola y empezó a hacer detonaciones".

Los disparos dieron en el suelo del patio, donde se veían los orificios directos sobre el piso. Sin embargo una de las balas dio en la pierna de Primitivo. "Se salieron unos pero los que hicieron las detonaciones agarraron buscando para llevarse sus casquillos pero se les olvidaron éstas", y mostró tres casquillos calibre 9 milímetros que Samuel guardó en una bolsa.

Como le dieron en la pierna buena el tío quedó tirado a la espera de que lo atendieran. Mientras, los familiares llamaron a la Policía Estatal a sabiendas de que la Policía de Tonalá fue la que participó. El tío fue a la Cruz Verde de Tonalá. Sin embargo, a decir de Samuel no lo dejan irse para ser atendido en otro hospital "que porque les va a costar 30 mil pesos", ni les han dado parte de lesiones.

Los oficiales de la Policía Estatal levantaron el reporte y se fueron. Se inició la carpeta de investigación 155/2017, que según la Fiscalía General del Estado fue turnada al área de Visitaduría. No obstante, tal expediente fue iniciado por los propios oficiales tonaltecas, en su calidad de primeros respondientes. Aunado a esto la familia acudirá a Derechos Humanos.

Policía de Tonalá niega abuso

Por su parte, la Policía de Tonalá explicó que sus elementos acudieron al reporte de riña. "Al arribo de las unidades son recibidos y superados en número con agresiones físicas y verbales, por lo que se solicitó el apoyo de más compañeros quienes al arribar al lugar rescataron a uno de nuestros elementos mismo que estaban lesionando varios civiles el cual se encontraba en el suelo", dice el comunicado.

"En ese momento se escucharon tres o cuatro detonaciones al parecer de arma de fuego, ignorando quién o quiénes las realizaron, quedando lesionado un masculino mismo que portaba sujetando con su mano un machete de tipo casanga el cual le fue asegurado". Dos oficiales, añade el comunicado, estaban lesionados por contundentes.

La dependencia apuntó que participan con el Ministerio Público para aclarar los hechos.