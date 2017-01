A través de redes, se organizan para marchar contra el gasolinazo

La molestia ciudadana por el incremento en los precios del combustible se expresará en tres protestas convocadas para hoy

GUADALAJARA, JALISCO (02/ENE/2017).- Guadalajara tiene al menos cuatro diferentes convocatorias para marchar en contra del aumento a los precios de las gasolinas, que entró en vigor ayer con incrementos hasta de 20% a los combustibles. Tres de ellas están convocadas para hoy, a las 07:00, 14.30 y 18:00 horas. Todas parten desde la Glorieta Minerva.

Poco antes que los nuevos precios fueran aplicados, en redes sociales comenzaron a circular invitaciones para que los tapatíos inconformes se manifiesten. Se espera que las protestas sean paralelas a otras más que tendrán lugar en distintas ciudades del país, incluyendo la Ciudad de México.

Entre las convocatorias para hoy está una consignada en el evento de Facebook “Movilización contra el gasolinazo GDL”, que invita a una marcha pacífica desde la glorieta de la Minerva a las 07:00 horas, “a que luches por tus derechos, por tu economía, por un gobierno que no sea corrupto”; 598 personas aseguran que asistirán.

En ese mismo foro, un usuario asegura que en el municipio de Ocotlán también hoy habrá una marcha que parte desde la Plaza San Felipe a las 10:00 horas.

Una segunda invitación está en el evento de Facebook “No al gasolinazo marcha pacífica”, y es una marcha prevista para las 14:30 horas, también desde la Minerva. La información de esa convocatoria establece que este lunes habrá marchas de protesta en Guadalajara y Puerto Vallarta.

Una tercera convocatoria está registrada en Facebook, y 42 personas dicen que asistirán. La marcha, dice la invitación, arrancará a las 18:00 horas, también con salida desde la Glorieta Minerva.

Pero no son las únicas muestras públicas de rechazo a los nuevos precios del combustible en Guadalajara. El evento “Marcha contra el gasolinazo (reforma energética)” convoca a los ciudadanos a protestar desde las 09:00 horas del domingo 8 de enero. Más de mil 700 personas dijeron que prevén participar. También arrancará en la Glorieta Minerva.

Fiscalía asegura cinco mil litros de combustible robado

Adentro de una finca en construcción de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Ocotlán, la Fiscalía del Estado aseguró más de cinco mil litros de combustible robado. Los agentes de investigación catearon el domicilio después de que la Policía Municipal notificó el hallazgo.

A través de un comunicado, la autoridad estatal confirmó que la gasolina fue asegurada el sábado 30 de diciembre, y que se hallaba oculta en cisternas, bidones y tambos. No hubo detenidos durante la movilización.

Los oficiales aseguraron tres cisternas con capacidad para cinco mil litros (sólo una de ellas llena), 19 tambos vacíos, 26 botes de 20 litros, 12 tinacos de mil 100 litros, cuatro cubetas y cinco bidones de 20 litros, así como varias mangueras tiradas en el lugar.

IGLESIA CATÓLICA

Llaman a explicar incremento

El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, llamó a las autoridades a dar una explicación por el incremento en el precio de la gasolina que se implementó desde ayer.

“Tiene que haber alguna razón para esta medida tan drástica; tiene que haber algún fundamento que (las autoridades) sepan transmitir a la sociedad, para que la sociedad también, si es que hay alguna razón de peso, la entienda y, de alguna manera, la apoye o al menos no la cuestione tan seriamente. Yo hago este llamado para que den fundamentos convincentes”.

Tras conocerse los nuevos costos de la gasolina, a través de redes sociales comenzaron a circular amenazas, firmadas presuntamente por el crimen organizado, en donde se advertía que incendiarían estaciones de servicio. La Fiscalía del Estado descartó que los amagos fueran reales.

Y en este sentido, Robles Ortega señaló que “la pobreza no se va a resolver con la violencia, no se va a resolver con anarquía. La violencia se tiene que combatir con la cohesión de quienes nos gobiernan y de quienes tenemos el derecho de vivir una vida digna”.

“El pueblo debe reaccionar a esto por la vía de la Ley, por lo que está contemplado, a lo mejor por el Derecho de Huelga. No sé, pero sí siento que debemos tomar conciencia de que no necesitamos confrontación, que debemos estar unidos como sociedad”, agregó.

El cardenal tapatío abordó estos temas después de la misa de Año Nuevo, durante la cual invitó a las familias a vivir en paz y eliminar todo tipo de violencia en su seno, empezando por la física, pero también tomando en cuenta la psicológica. “Porque es ahí en donde nace la violencia: en la familia, y se reproduce en la sociedad”.

EL DATO

El precio más alto

Desde este domingo, Jalisco tiene la gasolina más cara del país y en Guadalajara los precios quedan así: Magna 16.52 pesos, Premium 18.40 y Diésel 17.24. En Zapopan, el costo por litro es de un centavo más en cada caso.

PARA SABER

Guerrero protesta y ‘toma’ estaciones

Taxistas, choferes del servicio público, profesores y ciudadanos en general inconformes con el alza a los precios de combustible, cerraron cuatro gasolineras en los municipios de Acapulco y Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. Los transportistas afirmaron que hoy continuarán las protestas en Chilpancingo.

Gasta 240 pesos más para llenar su tanque

“Desde el viernes busqué gasolina, pero no había. Me toca llenar el tanque ya con nueva tarifa”. Jesús Vaca Carbajal se vio fuertemente afectado con el incremento al precio de la gasolina. En 2016 lo llenaba con 600 pesos; ayer gastó 840.

“No es justo. Es tiempo de tomar otras medidas, porque todo va a subir. ¿Para qué la suben?, ¿No somos potencia en hidrocarburos?”

Ayer, Jesús llegó a comprar gasolina en una estación de la Avenida Federalismo. El gasto que hizo es sólo para media semana de trabajo, pues tiene una ladrillera y los traslados que realiza son largos.

Javier Ocampo, quien reside en California, subrayó que “no es justo, te suben muchísimo el precio, pero los salarios son bajos”.

“Yo voy a llenar tanque con 12 litros, así que no lo voy a notar tanto, pero quien tiene que comprar mucha, sí lo va a sentir”, agregó.

La jornada en esa gasolinera fue relativamente tranquila. El sábado, por el contrario, los empleados no pararon de trabajar. “Tuvimos mucha gente, no nos dábamos abasto. No comimos nada porque teníamos lleno de gente que quería aprovechar que todavía estaba barata. Hoy (ayer) no”, dijo uno de los empleados de la estación.

VÍCTIMAS DEL GASOLINAZO

Nicolás Olalde

Taxista, 57 años

Apenas ayer se dio cuenta de que los 100 pesos que siempre invirtió para cargar gasolina ya no le alcanzaban debido al incremento en el precio, pero también porque el producto “ya no le rinde como antes”.

En 20 años como chofer de taxi no atravesó por una situación similar. Hoy tiene que flexibilizar su presupuesto para pagar más. Sus opciones para “hacer rendir su dinero”, dice, cada vez son menos. “Si las cosas siguen como hasta ahora voy a tener que parar el carro, ya no hay alternativas”.

Jesús Martínez Salgado

Tablajero, 48 años

No importa el alza a la gasolina: él no puede dejar de usar su camioneta de ocho cilindros, en la cual todos los días traslada su mercancía. Antes invertía 300 pesos semanales para llenar su tanque, y a partir de este año gastará 200 más.

“El vehículo se tiene que mover ya que se transporta carne de res, de cerdo y pollo. No hay de otra”.

Para enfrentar el gasolinazo, Jesús planea reasignar el monto que destina a cada uno de los gastos mensuales de su negocio. Afirma que “hará sacrificios” y ahorrará en la medida de lo posible.

José Torres

Mensajero, 55 años

Se traslada todos los días en su motocicleta para repartir paquetería por toda la ciudad. Ha decidido que a partir del alza reducirá el uso de su vehículo.

Con 100 pesos de gasolina por cada dos días cumplía su jornada. Ahora pagará 150… y su sueldo es el mismo desde hace dos décadas.

Considera que el aumento generará problemas mayores, ya que algunas personas deberán de disminuir el uso del vehículo y utilizar el camión “que también corre el riesgo de incrementar”.

Antonio Ramírez

Comerciante, 54 años

Si ya le era difícil encontrar una estación en donde le vendieran litros completos, ahora lo es más. Él ha sufrido para cargar gasolina durante la última semana, y en la búsqueda de una gasolinera abastecida ha gastado más.

“Parece ironía, pero te gastas la reserva buscando gasolinas por toda la ciudad”, Antonio trabaja de lunes a sábado en tianguis ubicados en diferentes partes de la ciudad. Por eso, cada que encuentra una gasolinera con servicio decide llenar el tanque y comprar combustible adicional.

