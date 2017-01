A pesar del aumento, comienza el año llenando su tanque

Clientes de gasolineras tapatías resienten los nuevos precios

GUADALAJARA, JALISCO (01/ENE/2017).- "Desde el viernes busqué gasolina, pero no había. Me toca llenar el tanque ya con nueva tarifa". Así lo dijo Jesús Vaca Carbajal, quien se vio fuertemente afectado con el incremento al precio del combustible.

"Pues antes lo llenaba con 600 pesos, ahora fueron 840; yo creo que no es justo, es tiempo de tomar otras medidas, porque no es sólo la gasolina, todo va a subir. Y ¿para qué la suben?, ¿no somos potencia en hidrocarburos? Debería estar más barata".

En una gasolinera de Avenida Federalismo fue en donde, la mañana de este 1 de enero, Jesús compró la gasolina que necesita para media semana de trabajo, ya que tiene una ladrillera y los traslados que realiza son largos.

Por otra parte, Javier Ocampo, quien reside en California, subrayó que "no es justo, te suben muchísimo el precio, pero los salarios son bajos. Yo lleno con menos dinero un tanque en Estados Unidos y allá importamos todo porque no tenemos petróleo; la gente necesita hacer algo. Yo voy a llenar tanque con 12 litros, así que no lo voy a notar tanto, pero, quien tiene que comprar mucha, sí lo va a sentir".

Uno de los empleados de la misma gasolinera señaló que era una mañana realmente tranquila: "Ayer tuvimos mucha gente, no nos dábamos abasto. No comimos, nada, porque teníamos lleno de gente que quería aprovechar que todavía estaba barata. Pero hoy no".

Además, destacó que el abasto aún no se restablece del todo, por lo que muchas gasolineras continúan cerradas o vendiendo de a poco.

A partir de este domingo, tras el gasolinazo, Jalisco tiene la gasolina más cara del país y en Guadalajara los precios quedan así: Magna 16.52 pesos, Premium 18.40 y Diésel 17.24.