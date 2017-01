Cardenal llama a explicar 'gasolinazo'

Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a las autoridades por el aumento

GUADALAJARA, JALISCO (01/ENE/2017).- Por el incremento del precio de la gasolina, que se implementó con el inicio de año, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a las autoridades a dar una explicación.



"Tiene que haber alguna razón para esta medida tan drástica, tiene que haber algún fundamento que lo sepan (las autoridades) transmitir a la sociedad, para que la sociedad también, si es que hay alguna razón de peso, la entienda y, de alguna manera, la apoye o al menos no la cuestione tan seriamente. Yo hago este llamado para que den fundamentos convincentes".



Además, con respecto a las supuestas amenazas de grupos delictivos, Robles Ortega señaló que "la pobreza no se va a resolver con la violencia, no se va a resolver con la anarquía, aquí la violencia se tiene que combatir con la cohesión de quienes nos gobiernan y de quienes tenemos el derecho de vivir una vida digna".



"Yo creo que el pueblo debe reaccionar a esto por la vía de la Ley, por lo que está contemplado, a lo mejor por el Derecho de Huelga, no sé, pero sí siento que debemos tomar conciencia de que no necesitamos confrontación, que debemos estar unidos como sociedad".



Estas declaraciones, las dio después de la misa de Año Nuevo, durante la cual invitó a las familias a vivir en la paz y a eliminar todo tipo de violencia en su seno, empezando por la física, pero también tomando en cuenta la psicológica. "Porque es ahí en donde nace la violencia, en la familia y se reproduce en la sociedad".



