Las pifias y deslices de políticos en redes durante 2016

Las millonarias inversiones en comunicación social no son garantía de su buen uso

GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2016).- Durante este año, los políticos jaliscienses estuvieron muy activos en las redes sociales. Por medio de estas plataformas anunciaron programas sociales, el cumplimiento de metas económicas y la oferta cultural.

A través de ellas también hicieron señalamientos y entablaron sendas discusiones que hicieron eco en medios locales y nacionales.

Sin embargo, en el 2016 se destacaron por la publicación de pifias y deslices que mostraron a la población que las millonarias inversiones en comunicación social no son garantía de su buen uso.

A unas horas de que concluya el año, recordemos algunos de los deslices.

Jalisco “atropella” a Chabelo

Para no quedarse atrás, el Gobierno de Jalisco publicó en su cuenta oficial de Twitter una publicación donde “atropellaron a Chabelo".

En abril, compartieron también por error un enlace con el mensaje “no manches atropellaron a Chabelo yo pensé que era inmortal”. Al parecer el community manager tampoco se había tomado su café.

#LadySemadet

Algunos funcionarios no terminan de entender que siempre están sometidos al escrutinio público. Tal es el caso de Polette Alejandra Martínez Gutiérrez, directora de área de la Semadet, quien publicó una ''selfie'' en su cuenta personal de Facebook durante vacaciones.

El problema fue que la camioneta que aparecía al fondo de la imagen era un vehículo oficial de la dependencia estatal. Por lo que se inició un procedimiento administrativo en su contra.

Emiten recomendaciones para usar Pokémon Go

El Ayuntamiento de Zapopan, adelantado a su tiempo y a la llegada de la aplicación a nuestro país, emitió una serie de recomendaciones en su página de Facebook para usar Pokémon Go.

La publicación, condenada por algunos y celebrada por otros, llegó a noticieros nacionales y hasta hizo eco en páginas web de noticias de broma.

Se burlan de la tragedia de Orlando

A Jesús Manzo Corona, directivo de la Sedis, y a Jorge Contreras, del Ayuntamiento de Zapopan, se les ocurrió publicar comentarios homofóbicos para burlarse del tiroteo en el club gay Pulse de Orlando, Florida donde murieron 50 personas.

Manzo Corona publicó en su Facebook ''lástima que fueron 50 y no 100” y al ser cuestionado por sus contactos dijo que no apoyaba la “ideología gay” (es una preferencia, no una ideología). Fue despedido.

La misma suerte corrió Jorge Contreras que escribió en la red social "Those gays received their punishment thank God!'' (''Esos gays recibieron su castigo, gracias Dios'').

Construyendo comunidad en la Marcha “por la familia”

El coordinador de Construcción de Comunidad en el Ayuntamiento de Guadalajara, Bernardo Fernández Labastida, tuvo la idea de hacer una invitación a asistir a la Marcha por “la Familia”.

En su cuenta personal de Facebook publicó: “Nos vemos hoy a las 5 PM en la Minerva. Comparto estos puntos interesantes sobre la marcha”.

Tapando baches en chanclas

Diego Monraz Villaseñor, coordinador de Servicios Municipales en el Ayuntamiento Guadalajara, es uno de los funcionarios tapatíos más activos en redes sociales y diariamente realiza alguna publicación.

Un domingo de septiembre compartió en Facebook que había supervisado trabajos de bacheo. El detalle fue que publicó una foto usando chanclas mientras posaba con la maquinaria.

'Selfie' en el gimnasio

El regidor tapatío de Movimiento Ciudadano, Marco Valerio Pérez Gollaz, es otro funcionario al que le gusta compartir sus actividades en redes… cualquier actividad, hasta ir al gimnasio.

En su página oficial de Facebook, publicó una ''selfie'' muy sonriente y posando frente al espejo presumiendo músculo luego de hacer ejercicio. Es que si no lo pone en redes, no cuenta.

Las vaquitas marinas del Congreso

Para celebrar el Día Mundial de los Mares, el Congreso de Jalisco realizó una serie de publicaciones en Twitter para recordar a las especies marinas en peligro de extinción.

Nada más que buscaron hacerse los graciosos y publicaron montajes de animales terrestres bajo el mar. Uno de ellos fue una vaca lechera a la que hicieron pasar como vaquita marina. Las imágenes fueron eliminadas.

Un viaje… publicitario

Los equipos de comunicación social de los Gobiernos utilizan toda clase de estrategias para que su mensaje llegue a la ciudadanía.

En el Gobierno de Jalisco buscaron hacer conciencia en la ciudadanía para no fumar el Día Mundial sin Tabaco y publicaron una extraña imagen de una mujer fumándose a un niño.

“El humo de cigarro quema la salud de tus hijos”, citaba la publicación.