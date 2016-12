Prevén duplicar retiro de espectaculares

El Ayuntamiento tapatío contempla quitar hasta 70 estructuras; en 2016 bajó 28. Zapopan planea acciones similares

GUADALAJARA, JALISCO (31/DIC/2016).- Durante el siguiente año, el Ayuntamiento de Guadalajara proyecta duplicar el retiro de anuncios de los llamados espectaculares, pues se contempla quitar entre 60 y 70 estructuras publicitarias irregulares, cifra que sería más del doble de lo que se retiró en 2016, cuando se desmantelaron 28, señaló Óscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia del Gobierno tapatío.

Villalobos indicó que en enero iniciará el retiro de los primeros 15 anuncios y agregó que trabajan, en primer lugar, con las estructuras que no tienen licencia para operar en el municipio, pues este requisito también avala la viabilidad de establecer los espectaculares según los lineamientos de seguridad.

“Creo que sí son 60 o 70 estructuras que tienen adeudos superiores a los tres años y son de infinidad de propietarios o multipropietarios que están en la ciudad, que son candidatos a retiro porque no han pagado, y si no han pagado no han presentado los dictámenes estructurales de que los postes y las estructuras estén en óptimas condiciones”, aseguró el funcionario.

En cuanto a Zapopan, la Dirección de Inspección y Vigilancia contempla retirar entre 25 y 30 estructuras irregulares para 2017, que se sumarían a las 39 que las autoridades ya lograron quitar desde el inicio de la administración, de octubre de 2015 a la fecha, señaló David González, titular de esa área municipal.

“Nosotros pretenderíamos, por lo menos, retirar entre 25 y 30, además buscando que sigamos contando con el apoyo del sector, también las empresas de publicidad han coadyuvado en este acto de la autoridad. Hemos recibido algunos amparos, algunas demandas, pero en general hemos logrado avanzar”, aseguró.

Actualmente en Guadalajara hay un registro de 472 anuncios espectaculares y 10 pantallas publicitarias, mientras que Zapopan reporta 545 licencias para este tipo de anuncios y ninguna para el uso de pantallas de publicidad.

Villalobos asegura que en la mitad de los espectaculares retirados durante este año el proceso se hizo gracias a acuerdos y detalló que si el municipio es el que realiza la maniobra, se hace una inversión de hasta 85 mil pesos por retiro.

Detalló que desde el inicio de la administración al 20 de diciembre de 2016 suman aproximadamente 32 espectaculares retirados en la ciudad, sobre todo fueron quitados aquellos localizados en hitos urbanos como el Centro Histórico. A esto se añade un total de mil 349 sanciones contra los responsables de violar el reglamento de anuncios.

A inicios de año los gobiernos de la Zona Metropolitana de Guadalajara aprobaron un nuevo reglamento para regularizar la situación de este tipo de estructuras en la metrópoli. En el caso de Guadalajara se planteó migrar de espectaculares a pantallas publicitarias.