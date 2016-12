Vacuna contra el VIH protegería a 500 jaliscienses al año

En 2020 se darán a conocer los resultados de un estudio para combatir de una mejor manera el virus

GUADALAJARA, JALISCO (30/DIC/2016).- La lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) tendría su avance más significativo en 2020 tras los resultados del estudio “HVTN 702”, el cual plantea una vacuna que podría proteger al menos a 500 jaliscienses al año, la meta que el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida) establece para diagnósticos en el Estado.

“Aunque nosotros diagnosticamos más que eso. Al menos en 2015 fueron mil nuevos casos”, aseguró el doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (Coesida) en Jalisco.

La investigación —que se realiza en Sudáfrica y está catalogada como la más importante de los últimos siete años— está basada en el ensayo RV144 que se hizo en Tailandia, en donde por primera vez una vacuna protegía del virus, aunque con una eficacia del 30 por ciento.

“Este nuevo régimen de vacunación, que ha sido adaptado al subtipo del VIH predominante en Sudáfrica, pretende ofrecer una tasa de protección más elevada y más duradera que su precursora y se espera que sus resultados estén disponibles a finales de 2020”, informó el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos de VIH.

Desde 1983 a la fecha, en Jalisco se han detectado 15 mil 176 personas infectadas; 12 mil 992 corresponden a casos notificados de SIDA y dos mil 184 de jaliscienses registrados como Seropositivos a VIH, lo que promedia que se detectan alrededor de 500 personas anuales, de acuerdo con datos de Censida.

“Son personas diagnosticadas desde los 80. Del total, cinco mil 500 están vivas y son tratadas por el Seguro Popular; de tres mil 500 a cuatro mil son tratadas por el IMSS, es decir que de esos ocho a nueve mil detectados nos falta un 22 por ciento adicional”, indicó Campos Loza.

El doctor afirmó que en el Estado sólo 78% de los que viven con el virus lo saben. La meta es que, en 2020, 90% sepa su diagnóstico, se someta a tratamiento y esté controlado.

Prueba rápida y detección temprana, avances del último lustro

El director del Mesón de la Misericordia Divina A.C., José Manuel Salcedo, subrayó que en los últimos cinco años ha habido cambios importantes en la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), como el acceso a la prueba rápida y la detección temprana.

“Anteriormente la mayor parte de las personas conocían el diagnóstico en la etapa de SIDA, al menos en El Mesón estamos detectando antes, esto ha brindado expectativas diferentes, incluso ya se puede tener familia sin exponer al bebé”.

En 2016, la organización ha diagnosticado a 98 personas. Salcedo Alfaro dijo que en ese periodo también han percibido un mayor conocimiento y aceptación.

“Ahora las familias buscan la manera de integrar al ser querido a sus dinámicas, aunque esto no quiere decir que en otros sectores la discriminación haya disminuido. Una persona que tiene VIH normalmente no se le contrata, no se le promueve para ascender”.

Por otro lado, consideró que se le resta importancia a la prevención y se le destinan menos recursos.

“Sigue siendo un tema que nos desafía. Si una persona no se cuida, si se muere, no tenemos que dejar de darle valía, un ejemplo es el programa Salva tu Bebé del SIDA. Nosotros hemos logrado que esto sea una realidad en 203 niños y niñas, pero este año recibimos a tres niños con VIH cuando ya no debería pasar”.

José Manuel acentuó que en el Mesón de la Misericordia Divina dan alojamiento, acompañan a quienes viven con el virus, pero también a sus familiares y a otras personas que son cercanas a ellos.

Adelantó que buscan superar en 2017 las tres mil 500 pruebas: “Esto no es un indicador de que hay más infectados, el VIH es una enfermedad crónica que se puede controlar, estamos conscientes que hay factores que lo impiden: el estigma, la discriminación, el miedo, la culpa, pero la invitación es a no excluir, a tomarse los medicamentos, a asesorarse”, destacó.

Tratamientos permiten tener una vida normal

El doctor Ariel Eduardo Campos Loza, secretario técnico del Coesida, consideró que en los últimos años ha habido un avance muy importante en el combate contra el virus del VIH/SIDA.

“En este momento estamos parados en esta realidad, todas las personas con VIH que toman tratamiento pueden tener una vida prácticamente normal”.

El especialista explicó que pese a la gran investigación realizada, no se ha podido encontrar la cura porque el virus se inserta en el código genético.

“Hay dos tipos de células de defensa: las que están dormidas y las que están despiertas. Las que están despiertas son las que están produciendo virus, no hay ninguna cosa que permita matar a las células que producen el virus. Por otro lado, cuando estas células con virus llegan al final de su vida, las células dormidas despiertan para seguir produciendo virus”.

Dijo que hay objetivos que se buscan en los estudios que se hacen en el mundo: la erradicación y la cura funcional.

“Los que más se han desarrollado son los tratamientos basados en la erradicación del virus. Una manera es despertar a todas las células dormidas a través de un medicamento, que despierten de un trancazo las que guardan virus para que sean reconocidas por el sistema inmunológico y las destruya”.

Por otra parte, recalcó que la investigación RV144 que se hizo en Tailandia fue muy importante porque fue la primera vez que hubo una vacuna, aunque con una mínima protección.

“Uno de los resultados es que las personas que se protegían desarrollaban anticuerpos altamente potentes que no tenían las personas que se infectaron, a esos anticuerpos se les conoce como neutralizantes, los cuales interesan en VIH. No hay ningún sitio en México que realice investigación en vacunas porque generalmente esos protocolos se llevan a cabo en países con epidemias generalizadas, donde el riesgo es muy alto, como Sudáfrica”, remató.

PREPARAN APERTURA DE CENTRO DE DETECCIÓN

Pedro Chávez Gómez, de la Comunidad de los Martines A.C., anunció la inauguración de un centro de detección del VIH en Plaza Tapatía, una zona clave para la prevención del virus.

“El horario lo vamos a definir en enero, quizá estará abierto dos o tres días y lo demás con cita. Queremos captar a quienes quieran hacerse la prueba y que por cuestiones de tiempo no pueden”.

Chávez Gómez informó que en 2016, con apoyo del Consejo Estatal para la Prevención del SIDA (Coesida), aplicaron alrededor de 750 pruebas en la vía pública.

“Para 2017 con este centro esperamos duplicar. Seguiremos con las actividades de campo. Nos hemos enfocado en Plaza Tapatía y el Parque Morelos”, dijo el miembro de esta asociación.

Subrayó que la aplicación de la prueba es gratuita, confidencial, y confiable. Además, comentó que si el resultado es positivo se brinda asesoría a las personas.

“Somos dos fijos los que aplicaríamos la prueba. Como consejeros estamos capacitados, nos avalan. No todo mundo es apto”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Reforzar cultura de prevención es clave para evitar vías de contagio

María Martha Collignon (investigadora del Iteso )

María Martha Collignon, investigadora del Iteso, señaló avances en la prevención contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en mujeres embarazadas que permiten que los recién nacidos no lo porten.

“Con ese tipo de acciones hemos logrado bajar el número de casos, hemos de alguna manera avanzado, no hemos llegado a cero casos al año pero necesitamos más investigación para saber qué necesita una sociedad para protegerse al cien por ciento”.

Collignon manifestó que en primer lugar se tiene que asumir que entre la población hay personas que tienen varias parejas a la vez y otras que no cuentan con la información necesaria para protegerse.

La especialista puso de ejemplo que si una persona inicia su vida sexual a los 17 años, pero no llega a una pareja estable hasta los 27 o 30 años, debería usar los diferentes tipos de condones en ese periodo de tiempo.

“Falta esa cultura de quererse y cuidarse, los condones son para cuidarse uno mismo. Por otro lado cada vez tenemos más acceso a pruebas rápidas entonces hay que quitarnos el miedo a ese dato, si logramos incrementar nuestra cultura de salud y de salud sexual podríamos avanzar en cómo nos relacionamos socialmente”.

Resaltó que es fundamental hablar de sexualidad con parejas, hijos, padres, hermanos y médicos para estar mejor preparados a la hora de tomar decisiones.

“Sabemos cuáles son las vías de contagio, es una oportunidad porque en enfermedades como el cáncer no sabemos por qué pasan, aquí lo tenemos plenamente identificado y es el coco en lo sexual. Un condón bien usado es altamente eficiente”.

GUÍA

Vías de transmisión del VIH

¿Qué es el VIH?

Por sus siglas significa: Virus de la Inmunodeficiencia Humana. Este virus afecta a las células de defensa de nuestro cuerpo, llamadas linfocitos T CD4. Si la infección no es controlada evoluciona con mayor rapidez a lo que llamamos SIDA. Este virus se encuentra en la sangre, en los fluidos de los órganos sexuales (líquido preeyaculatorio, semen, secreción vaginal) y en la leche materna.

Una vez que el VIH se encuentra dentro de las células de nuestro cuerpo, las utiliza para replicarse sin causar molestias, a esta etapa se le llama asintomática.

¿Cómo se transmite el VIH?

Existen tres vías de transmisión:

Sexual

• Por contacto sexual no protegido (pene-ano, pene-vagina pene-boca) con una persona con VIH.

Sanguínea

• Por transfusiones de sangre o sus derivados (plasma, plaquetas) que tienen virus.

• Por trasplante de órganos con VIH.

• Por compartir agujas/jeringas en personas usuarias de drogas inyectables (UDI).

Perinatal

• Una mujer embarazada con VIH puede transmitir el virus al bebé en cualquier momento del embarazo.

• Durante el parto, a través del canal vaginal por el contacto del bebé con las secreciones vaginales potencialmente infectadas.

• Por medio de la leche materna (lactancia).

FUENTE: Coesida

