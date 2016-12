Alcaldes acusan al PRI por gasolinazo

Enrique Alfaro y Pablo Lemus descalifican el gesto de solidaridad del gobernador por el aumento

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- El gesto de solidaridad del gobernador Aristóteles Sandoval con los ciudadanos afectados por el gasolinazo de 2017 fue descalificado por los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, que, también por redes sociales, criticaron el "cinismo" de los priistas.



Los alcaldes Enrique Alfaro y Pablo Lemus respondieron a la publicación de Sandoval, en la que dijo que el aumento de precios es injusto, para recordarle que fueron los legisladores de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), los que votaron a favor de la reforma energética.



"El PRI y sus legisladores son responsables de que los mexicanos vayamos a enfrentar uno de los años más difíciles para la economía familiar", publicó primero el alcalde tapatío Enrique Alfaro, quien aseguró de inmediato que "nuestros legisladores votaron en contra de la reforma energética y del gasolinazo", en referencia a Movimiento Ciudadano.



El zapopano Pablo Lemus, por su cuenta, atajó que los priistas "no son víctimas, son cómplices (...) Que no se vengan a lavar las manos, que tengan dignidad; durante meses nos estuvieron repitiendo que la reforma energética era la solución y fue un fracaso".



En otra publicación insistió en que "ningún posicionamiento de ningún actor del PRI es suficiente si no hay una #ReversaAlGasolinazo".



En las entrevistas que ofreció durante este jueves, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, negó que el alza de precios a la gasolina y el diésel esté vinculada con la reforma energética del Gobierno federal.