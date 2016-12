Señalan daños por la Línea 3 en más fincas

Una vecina relata que este mes escucharon 'tronidos entre los muros' y 'temblores muy fuertes'

GUADALAJARA, JALISCO (29/DIC/2016).- Vecinos del Centro tapatío reportan daños en más fincas que atribuyen a las obras de la Línea 3 (L3) del Tren Ligero, en específico, a la tuneladora. Según Elena Ibáñez, propietaria de los inmuebles ubicados en Alcalde 281 y 283, que albergan el área de un restaurante y media docena de departamentos, se registran cuarteaduras y fisuras en muros.

También indica que en una zona del restaurante se perciben ligeros hundimientos, y hay juntas del piso que se han separado.

La mujer relata que el pasado 8 de diciembre escucharon “como tronidos entre los muros”, previamente percibían vibraciones “como temblores muy fuertes”; ese mismo día se percataron de que el inmueble registraba daños.

La finca registra averías en muros, no sólo en paredes de tabla roca del restaurante, sino en las de ladrillo del área de departamentos donde se observan cuarteaduras y fisuras, así como en la zona de un cubo y la parte trasera del inmueble, indica la entrevistada al recorrer el inmueble. “Ha ido empeorando. Si te fijas, ya se están empezando a caer los enjarres”.

La mujer ha llamado al Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) para reportar los daños, pero no ha acudido personal de la dependencia a revisar el inmueble. Le dijeron que en la zona hay fincas antiguas y con falta mantenimiento, “ésa es la respuesta que me dio Siteur, lo cual me dejó muy decepcionada”.

Elena pide apoyo al Siteur para reparar los daños: “No quiero dinero, yo quiero el arreglo de mi finca porque a lo que mi inteligencia me da es cimentación la dañada, y por eso se están empezando a hundir los azulejos”. Le dijeron que acudirían a hacer una revisión, sin especificar fecha; hasta ayer nadie había visitado la finca.

DICTAMEN

Museo del Periodismo

En días pasados el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) admitió la existencia de daños en el Museo de Periodismo y otras cuatro o cinco fincas de la zona, por obras relacionadas con la Línea 3 (L3) del Tren Ligero.

Informó que a finales de enero se contará con el dictamen detallado, que establezca con precisión cuál fase del proceso constructivo causó los daños: el piloteo, los muros Milán o la tuneladora, que pasó por ese punto.