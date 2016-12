Suman nueve perros muertos por envenenamiento en Zapopan

Al final sólo sobrevivieron dos animales, 'La Chiripa' y 'El Chino'

GUADALAJARA, JALISCO (27/DIC/2016).- Fallecieron los otros cinco perritos de los once que fueron envenenados al parecer con raticida la mañana del pasado 23 de diciembre en la colonia Altamira, en Zapopan. Los cachorros que eran atendidos por autoridades murieron en instalaciones municipales. La dueña de los animales, Isabel Pérez Ríos, negó las versiones de que una fumigación hubiera sido la causa de la intoxicación. "Todavía no me acostumbro, mis perritos iban y venían".

Hace seis años se hizo de su primera mascota, "La Chiripa", una cruza de poodle de unos 30 centímetros de altura. Con el tiempo la perrita fue madre y hasta hace unos días abuela entre el grupo de seis perros adultos (todos de raza mediana menos uno) y cinco cachorros descendientes de ella. Eran once perros en total.

El pasado 23 de diciembre una persona dejó salchichas con veneno en una de las jardineras de los pasillos, las cuales fueron encontradas por algunos de los perros adultos de Isabel. "Eran como las once de la mañana y yo ya me iba a ir a trabajar, me metí y todavía estaban atrás de mí. Entonces uno que estaba debajo de la cama empezó con los síntomas".

El perrito tenía la respiración agitada, soltaba mucha baba y comenzó a vomitar y a defecar. Ella lo sacó a la calle para ir por ayuda pero cuando abrió la puerta vio que otros tres estaban tirados. "Me dieron teléfonos hasta que llegaron los Bomberos, fueron los primeros".

Para ese entonces, Isabel ya mostraba signos de intoxicación por los mismos gases. "Sentía la lengua adormecida, como escaldada, me sentía mal". Dos hembras al parecer intoxicaron a los cinco cachorros, acaso por el vómito o al amamantarlos.

Muchos vecinos se arremolinaron para tratar de ayudar, aquellos que también daban de comer a los perritos, que a decir de Isabel, cuidaban a los coches de los ladrones. Al final sólo sobrevivieron dos, "La Chiripa" y "El Chino".

La mujer ya denunció el hecho a la Fiscalía y presume que pudo haber sido alguna persona conocida, un joven con el que discutió un par de días antes o una mujer que la amenazó con envenenar a sus perros y que desde el día 23 no ha visto.

"Que iban a investigar. Yo quiero que se llegue a fondo y que hallaran al culpable porque sí me duele, son nueve vidas, serán perritos pero pudieron haber sido hasta niños por el veneno que echaron".

En un sondeo entre vecinos se recabaron versiones encontradas de gente que dijo que les molestaban los perros; pero también de personas que aseguraron que los animales eran dóciles.

Isabel aseveró que más que agredir eran víctimas porque los apedreaban unos llanteros y les disparaban con rifles de aire. Un día le sacaron un ojo a uno. "No son agresivos ni nada, pero si les tiras algo pues se defienden". Y de piedras tiene evidencias pues le rompieron los vidrios de su casa.

Blanca Trujillo, directora de Atención de Delitos contra la Indemnidad Sexual e Integridad de las Personas de la Fiscalía Central, informó que desde el día 23 se presentó la denuncia, la cual ya se investiga con base en el Título Vigésimo Cuarto, de la Violencia contra los Animales, del Código Penal de Jalisco.

"Se constituye un delito que se llama 'crueldad contra los animales', todo ataque intencional que se derive en actos de maltrato o crueldad que implique que quede lesionado o que pierda la vida".

Las penas son de hasta tres años de prisión y mil días de salario mínimo. Según la directora, ya se cuenta con una línea de investigación, una persona que días antes apedreó a los animales. Es posible que se le envíe un citatorio para que responda si es su deseo comparecer.

De septiembre a la fecha, que Blanca Trujillo está a cargo de las denuncias de maltrato animal en su área, se han presentado cuatro denuncias. "No es un delito que esté repuntando, que se dé mucho, pero sí lo hay".

Los perros envenenados de La Condesa

A partir del 29 de septiembre del 2015 se comenzó a documentar la aparición de perros envenenados en la colonia La Condesa, en la Ciudad de México. Organizaciones defensoras de animales documentaron que los casos se concentraban en los parques México y España, tras lo que se organizaron con vecinos para dar con el responsable.

Fue hasta finales de octubre cuando se presentaron varios videos a las autoridades que mostraban a una mujer de unos 75 años que arrojaba cebos envenenados con fosfuro de zinc y estricnina en la vía pública. Para ese entonces más de 20 perros habían muerto, lo que representaba ya un riesgo sanitario no sólo para los animales sino también para la población por lo altamente tóxico del veneno.

Al parecer no es el mismo caso de Altamira, pues Isabel Pérez aseveró que en los años que ha vivido ahí no se habían dado actos similares. Más bien presume que fue una agresión directa contra sus perros.

