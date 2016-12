Zapopan inspecciona lugares de venta de cárnicos

Autoridades informan que se han realizado tres apercibimientos en establecimientos

ZAPOPAN, JALISCO (26/DIC/2016).- La Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Zapopan informó que ante el aumento del consumo de carne durante la temporada decembrina, se han realizado 98 revisiones a carnicerías, 22 pollerías, seis a obradores y siete a establecimientos de venta de alimentos localizados en diversos puntos del municipio.



Luis David González González, titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, informó que, a la fecha, se han realizado tres apercibimientos en establecimientos municipales --una carnicería, un obrador y un local de venta de alimentos-- por no cumplir con los requisitos establecidos en higiene y salubridad. De no subsanar estos estándares serán clausurados por la autoridad zapopana.



Este operativo especial se lleva a cabo del 1 al 31 de diciembre y los inspectores ponen especial cuidado a que no se vuelvan a etiquetar los productos cárnicos, embutidos y pescados que se ofrecen en venta al público; esto es, que no sea modificada su fecha de caducidad.



Los inspectores ponen especial atención a la vigilancia durante las fechas navideñas, dado que sucede que reetiquetan los productos no vendidos para estas celebraciones, cuando lo correcto es desecharlos.



Las enfermedades transmitidas mediante alimentos, tales como el Escherichia Coli y Salmonelosis, se pueden evitar si no se consumen productos caducos.



A su vez, el funcionario también recomendó a la población evitar en medida de lo posible la compra de este tipo de productos en tianguis. Además, explicó que los productos deben presentar siempre un color rojo intenso, nunca amarillo o gris y que en caso del pollo o pavo, no deben contener sangre o humedad.



Sobre el proceso que se realiza al visitar un establecimiento de cárnicos, González González explicó que "lo primero que hacemos es presentar una orden de visita y pedir los documentos básicos, como la licencia municipal, y después verifican el giro del negocio, las condiciones para destazar animales (en los casos que aplica) y si son carnicerías que los instrumentos para manipular la carne estén limpios", dijo.



"La vigilancia se realiza en los centros donde hay consumo masivo de carne, como obradores, tiendas de autoservicio, con una estrategia de barrido que también incluye los mercados, sobre todo el de Atemajac, que es el más grande. También hacemos visitas por reporte, que incluye a restaurantes y puestos fijos y semifijos así como tianguis, para salvaguardar la salud de los zapopanos", recalcó el Director de Inspección y Vigilancia.



El Gobierno Municipal recordó que disponen del servicio Línea Zapopan, donde se pueden realizar reportes o denuncias de manera anónima. El enlace es www.zapopan.gob.mx/lineazapopan/