La UEPCB registra 14 muertes en operativo invernal; hubo seis más

La dependencia estatal sólo sumó los hechos que atendieron sus unidades

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCB) ha registrado desde el arranque de su operativo invernal, que inició el 16 de diciembre, un total de 14 muertes en hechos viales en carreteras del estado y en la Zona Metropolitana, además de una persona más fallecida por inmersión, informó el director de la dependencia, Trinidad López Rivas.

Las muertes de este año significan un incremento de alrededor de 30% con relación al mismo periodo del año pasado, unas cinco más, admitió el director. No obstante, en este periodo se han reportado seis muertes más en hechos viales donde la UEPCB no atendió y por tanto no registró, es decir que suman 20 más la persona ahogada.

Entre los que atendió la UEPCB, López Rivas calificó el del pasado 23 de diciembre como el más relevante, donde cinco menores murieron en una terracería al chocar con un árbol donde conducían un auto a 100 kilómetros por hora. Según se logró averiguar, era común verlos conducir de manera imprudente en la zona. En este año, agregó, el alcohol no ha sido la principal causa de los accidentes sino el manejo imprudencial.

La dependencia ha atendido un total de 20 accidentes en carreteras, principalmente la de Chapala, la Federal 200, la de San Juan-Lagos de Moreno, Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz y carretera a Colima, entre las que había tres vehículos volcados y se rescataron a cinco personas prensadas.

Se prestaron 79 apoyos a vehículos varados, 15 atenciones médicas por enfermedad y 76 por accidentes. Sofocaron 18 incendios en pastizales y sólo uno en un inmueble, una maderería en Ciudad Guzmán.

Piden evitar uso de fuegos artificiales.

Aunque en la pasada Navidad se registraron menos fogatas, la ciudad amaneció con una capa de humo que López Rivas atribuyó a la quema de pirotecnia. “Hubo un exceso de quema de productos de pólvora en toda la Zona metropolitana, por donde quiera escuchamos cohetes de todo tipo. Hay que recordarles a los padres de familia que cuiden a sus hijos, veíamos niños en la calle prendiendo lo artificios de pólvora y los adultos encerrados en sus casas”

El mayor exhortó a los padres de familia que eviten que sus hijos adquieran pirotecnia. “La quema de artificios de pólvora fue muy alta, como en ningún año la había visto”.

NUMERALIA

LOS DECESOS

16 de diciembre

2 muertos en carretera Arandas-Atotonilco

17 de diciembre

1 motociclista muere al chocar con una palma en Loma Dorada, Tonalá

2 mueren, madre e hijo, en volcadura en carretera a Nextipac, Zapopan

18 de diciembre

4 mueren en choque en el kilómetro 62 de la carretera Tequila-Magdalena

19 de diciembre

2 mueren en chocar contra camión con pollos en Periférico y Experiencia

23 de diciembre

4 adolescentes mueren en choque en una brecha en San José, Tecolotlán

24 de diciembre

1 hombre muere al chocar con árbol en Periférico, a las afueras del edificio de la Comisaría de Guadalajara

3 mueren en choque múltiple en kilometro 62 de carretera a Saltillo

1 niño atropellado por su madre en Tamazulita, Tecolotlán, al echar su camioneta en Reversa. No se detalló la fecha de este accidente.