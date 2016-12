Dejan pendientes obras de renovación de infraestructura

El Ayuntamiento confirma que hubo algunas partidas presupuestales que llegaron fuera de tiempo

GUADALAJARA, JALISCO (26/DIC/2016).- Por cambios en los proyectos, retraso en el arribo de recursos y por la temporada decembrina, el Ayuntamiento de Guadalajara dejará pendientes obras de renovación y rehabilitación de infraestructura en el mercado Libertad, el parque Morelos y los alrededores del Hospital Civil.

Con un presupuesto de 20 millones de pesos, los trabajos en el mercado Libertad —anunciados en julio— debieron concluirse en noviembre, pero los recursos para la rehabilitación de mercados comenzaron a llegar a partir de septiembre por lo que se tomó la decisión de no intervenirlo hasta la conclusión de la temporada navideña para no afectar a los comerciantes.

En este caso, se contempla la renovación de la red hidrosanitaria, eléctrica y de las instalaciones de gas. Además, repararán bajantes, colocarán protecciones de piso, rehabilitarán los baños y la guardería, y arreglarán las fachadas. También se harán reparaciones en la cimentación.

“Fue a solicitud de los comerciantes que no nos metiéramos de lleno a las obras”, indicó Jorge González Alcérreca, director de Obras Públicas. “Inclusive en otros mercados que se van a intervenir hay la solicitud específica de no hacer trabajos de albañilería, romper pisos y cambiar drenajes, si no que entremos sólo a la parte de instalaciones y cambios de techo”.

También el próximo año se retomarán las obras en el Parque Morelos, con una bolsa de 60 millones de pesos, cuyo proyecto prevé la conexión de la plaza Tapatía, la Ciudad Creativa Digital y el parque, con accesibilidad universal; además de la construcción de un corredor en la zona del área verde. Además, mejorarán las calles, renovarán la red hidrosanitaria, la imagen y la iluminación; así como canalizar líneas de cableado subterráneo, sanear el arbolado y rehabilitar el mobiliario.

Cambios atrasan proyecto

Aún no hay fecha de inicio para las obras de renovación urbana en los alrededores del Hospital Civil. Jorge Gastón González Alcérreca, director de Obras Públicas de Guadalajara explicó que cambios en el proyecto han atrasado los trabajos.

Las obras, cuyo presupuesto es de 10 millones de pesos, consisten en la ampliación de banquetas, renovación del Jardín Botánico para construir un área de descanso, reorganización de espacios de estacionamiento y recuperación de arroyos vehiculares invadidos por el comercio ambulante; así como la intervención de una plazoleta a espaldas del nosocomio.

“Esa parte del distrito de salud ya tiene un proyecto ejecutivo, el cual se tuvo que compartir con las autoridades del Hospital Civil y ellos hicieron algunas peticiones para ensanchar las banquetas porque tienen una problemática con respecto a la entrada y salida de ambulancias. Estuvimos modificando el proyecto y ya lo tenemos listo”, explicó el funcionario.

González Alcérreca indicó que espera que las obras puedan arrancar en lo que resta de este mes aunque señaló que si esto no se concreta, iniciarán hasta en enero del próximo año.

Agregó que los recursos para realizar dichos trabajos apenas arribaron hace dos semanas. Son parte de la bolsa estatal del Fondo Metropolitano 2016.

“Es un área donde tenemos la problemática totalmente identificada”.