Caen más conductores en el CURVA tras refuerzo en operación de Salvando Vidas

Son 451 conductores los que arrojaron positivo a las pruebas y recibieron como sanción el arresto administrativo

GUADALAJARA, JALISCO (24/DIC/2016).- El Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) ha recibido más “huéspedes” en los primeros 21 días de este diciembre, comparado al mismo mes de 2015. Son 451 conductores los que arrojaron positivo a las pruebas y recibieron como sanción el arresto administrativo. Representa 18% más, respecto a los que llegaron a ese lugar durante todo diciembre del año pasado, y todavía no termina el mes.

Debido a que se reforzó el dispositivo Salvando Vidas con la implementación de nueve módulos y la operación durante las 24 horas del día, es mayor el número de automovilistas ebrios que han sido sancionados, en comparación con diciembre de 2015, consideró, Francisco Poe Morales, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad.

El funcionario prevé que este mes cierre con un aumento de entre 20 y 30% en las retenciones de conductores ebrios, en comparación con similar lapso del año pasado, debido al reforzamiento del operativo y la estrategia de instalarse en puntos distintos a los que normalmente lo hacían.

“Van 451 retenidos al 21 de diciembre, de los cuales 406 son hombres y 45 mujeres, aproximadamente, es decir, sigue aplicando que 90% hombres y 10% mujeres son los retenidos”, detalló el funcionario.

Poe Morales consideró que faltan todavía días críticos en cuanto a consumo de alcohol, como es el fin de semana de los festejos del Año Nuevo.

La Semov recomienda disfrutar las festividades de fin de año sin exponer la integridad física, para quien ingiere bebidas alcohólicas la recomendación es que si toma no maneje, que pase el volante o use un medio de transporte que no le implique conducir un automotor.

De enero al 22 de diciembre de este año se han aplicado 341 mil 138 pruebas de alcoholimetría, de las que resultaron cuatro mil 362 automovilistas ebrios enviados al CURVA, mientras que a dos mil 843 se les aplicaron sanciones económicas.