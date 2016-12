Envenenan a once perros en fraccionamiento de Zapopan

Una mujer resultó intoxicada al tratar de atender a los canes afectados

ZAPOPAN, JALISCO (23/DIC/2016).- Bomberos de Zapopan acudieron al reporte de una mujer que resultó intoxicada al tratar con nueve perros callejeros que fueron envenenados en el andador Alta Torre del fraccionamiento Altagracia, en dicho municipio.



Según relató David Marrón, oficial encargado de la unidad canina de la corporación municipal, al acudir al domicilio por un reporte de intoxicación también encontraron a nueve cachorros de una camada que presentaban síntomas de envenamiento como vómitos y defecación.



Estos perros no tenían dueño y solían ser alimentados por vecinos. Fue que esta tarde los canes comieron un alimento envenenado dejado en los jardines y comenzaron a mostrar los síntomas en una de las residencias del fraccionamiento.



La dueña del lugar procedió a hacer un lavado con cloro y otras sustancias, lo que provocó gases que la intoxicaron.



"Entonces los Bomberos de Zapopan realizaron el lavado del departamento y el perfecto secado para evitar los riesgos sanitarios", detalló Marrón, y confirmó que la persona intoxicada se encuentra estable tras haber sido atendida por personal de la Cruz Verde.



Elementos de la corporación encontraron que cuatro cachorros ya habían fallecido, mientras que a los otros cinco se les sumnistraron soluciones para estabilizarlos y trasladarlos a a Protección Animal del municipio.



David Marrón detalló que además de los nueve cachorros de la camada, otros dos perros de la colonia también resultaron envenenados. Uno de ellos fue llevado a un veterinario y el otro can fue localizado sin vida en los alrededores.



En total, resultaron envenenados once perros, de los cuales cinco fallecieron y otros seis que sobrevivieron fueron trasladados para recibir atención.



El oficial pidió que cuando se detecten perros sin dueño en alguna colonia, los vecinos llamen a las autoridades para que se encarguen de trasladarlos a asociaciones civiles.

