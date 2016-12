Familias sin Fronteras reunirá a padres e hijos

El Gobierno de Jalisco gestionó con el Consulado las visas provisionales para 34 personas

GUADALAJARA, JALISCO (23/DIC/2016).- El programa Familias sin Fronteras arrancó en agosto con el apoyo con visas provisionales de un mes para 16 personas de Tamazula, quienes regresaron en tiempo y forma.

La segunda edición del programa fue para personas de la Región Altos Sur del Estado, en donde se entregaron en total 34 visas provisionales; todos viajan en diciembre y su permiso es por 30 días.

El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, acudió ayer al aeropuerto tapatío para encontrarse con los beneficiarios que partieron a Estados Unidos y quienes serán recibidos por personal del Centro Jalisco de San Francisco.

Ahí les recordó que es vital que regresen antes del tiempo en que vence su visa provisional, misma que se logró conseguir por las gestiones del Gobierno del Estado con el Consulado.

“Es importante recalcar que si alguno de ellos no hace un uso responsable de la visa, podrían poner en un grave riesgo el programa para que pueda continuar”.

Los gastos del viaje corren a cargo de los beneficiarios, o de sus familias; el Ejecutivo ayuda con la gestión para conseguir las visas temporales.

Castro Reynoso informó que un beneficiario de la primera edición del programa fue y regresó sin problemas; después realizó un trámite para una visa de turista, y se la otorgaron por 10 años.

El funcionario estatal dijo que estará pendiente de cada persona que ya viajó o está próximo a viajar a Estados Unidos, para verificar que regrese en el tiempo que tiene permitido.

Así, se podrá entregar un reporte al Consulado, para entonces pensar en la tercera edición del programa, en otra región de Jalisco.

EL DATO

Esperan trascendencia del programa

Los requisitos para recibir estas visas especiales es que sean padres de hijos que vivan en Estados Unidos, y que no los vean desde hace 10 o más años, que no tengan antecedentes penales y que sean originarios de los municipios elegidos para la edición en turno. La Sedis buscará que cada tres o cuatro meses se otorguen visas a los padres de hijos que están en Estados Unidos, y que este programa trascienda en las siguientes administraciones estatales.

PERFILES

• Tras su partida, pensó que no los volvería a ver

Él prefería no acordarse de que dos de sus hijos están en Estados Unidos. Le daba mucha tristeza pensar en eso y mejor se iba al campo a trabajar o a hacer cualquier cosa que no le trajera el dolor de no tenerlos con él.

José de Jesús Ruano Hernández de 68 años vive en Yahualica, donde convive con sus demás hijos. Pero los varones están en Estados Unidos desde hace 15 años y desde entonces no los ve.

Don José también fue uno de los beneficiarios del programa Familia sin Fronteras, con lo que pudo partir rumbo a Estados Unidos para ver a sus hijos.

“No había podido ir, una vez le calé pero no me dieron la visa. Me estuve en paz hasta ahora, que salió esta oportunidad y bendito Dios se nos va a hacer”.

Fue al llegar a documentar sus maletas cuando tomó conciencia de lo que pasaba, que por fin iba a reencontrarse con sus dos hijos y por primera vez se iba a subir a un avión.

Su esposa falleció hace tiempo y, desafortunadamente, no tuvo la oportunidad de volver a ver a sus hijos.

“Ha sido muy duro, muy doloroso, no me pongo a pensar mucho en eso; mejor me salía a hacer mis cosas, a trabajar, porque yo no pensaba que los iba a volver a ver, y eso me dolía. Yo decía que si los volvía a ver era si ellos venían a Yahualica”.

• Siente emoción de conocer a su nieto

La señora Josefina Pérez Lomelí, del municipio de Yahualica, no cabe de la emoción. Desde hace casi dos décadas no ve a su hija que se fue a vivir a Estados Unidos. A sus 72 años emprenderá un viaje para reencontrarla.

La emoción que la embarga es porque ayer llegó al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde tomó un avión a California, para ver a su hija, quien se llama igual que ella y le dicen Pinita.

Su viaje se logró tras recibir una visa provisional, la cual gestionó el Gobierno del Estado con el Consulado, mediante el programa Familias sin Fronteras, que apoya a los adultos mayores para que vuelvan a ver a sus hijos que viven “del otro lado”.

La señora Pina, como le gusta que la llamen, es una de tantas personas a las que se les niega la visa americana, por lo que ya se había resignado a no volver a ver a su hija.

“Siento gusto, siento nervios, no te puedo ni explicar. Se siente muy bonito saber que la voy a abrazar y que ya no la voy a ver sólo en el ‘feis’”.

Después de 19 años, doña Pina pasará la Navidad con su hija y su nieto, a quien está emocionada por conocer.

• Cumple el sueño de abrazarlos otra vez

Ayer al señor Pedro González Limón se le cumplió el sueño de visitar a sus cuatro hijos que hicieron vida en Estados Unidos desde hace 14 años, el mismo tiempo que tiene de no verlos.

Llegó al aeropuerto desde Yahualica, con la emoción de que en unas horas platicaría con sus hijos, y no sólo por teléfono, como lo ha hecho todos estos años.

“Siento mucho gusto, ando bien, nomás los pies son los que me atrasan para andar (se traslada en silla de ruedas), pero eso no me detiene; todo este tiempo ha sido de aguantar no verlos, platicar con ellos por teléfono, porque cuando intenté sacar la visa no me la dieron porque no calificaba”.

El señor tiene 84 años cumplidos y su hija lo acompañó al aeropuerto para que se fuera a Estados Unidos. En el aeropuerto estadounidense aguardan sus hijos la llegada de su papá.