Dan tres meses de gracia para verificar auto, luego habrá multa automática

Habrá modificaciones de las fechas del trámite para permitir este periodo de tolerancia

GUADALAJARA, JALISCO (22/DIC/2016).- Desde el inicio del próximo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) otorgará un periodo de tres meses en el proceso de verificación vehicular. Es decir, cada vehículo tendrá tolerancia de 90 días para realizar su verificación antes de recibir una sanción si es que no realiza el procedimiento.

El director de Protección y Gestión Ambiental de Semadet, Rigoberto Román López, explicó que habrá modificaciones en el calendario de verificación vehicular para permitir este periodo de tolerancia, dependiendo las placas del vehículo. En caso de rebasar los tres meses, se impondrá una multa electrónica por carecer del holograma.

Por ejemplo, si el vehículo particular tiene terminación 1, tendrá tolerancia en enero, febrero y marzo antes de ser sancionado. “Todos los vehículos de uso particular e intensivo tendrían prórroga para que no tuviesen la sanción digital”.

El funcionario explicó que una vez rebasada la prórroga se multará si no se efectuó la verificación vehicular. También habría un “candado” y el infractor no podrá verificar hasta que liquide la sanción.

“Si no pagas esa multa quedas bloqueado para verificar. Si yo tengo un vehículo con terminación 1 y no verifiqué en tres meses y me cae la sanción y quiero ir el 1 de abril a verificar no voy a poder hasta que pague la multa. Una vez que pague tengo 20 días para ir a verificar, si no lo hago en esos 20 días me vuelve a caer la sanción”, señaló Román López.

Los cambios en el calendario de verificación empezarán a ser válidos los primeros días de 2017. Román López aseguró que se prepara una campaña para dar a conocer las verificaciones y mencionó que los centros de verificación vehicular ya cuentan con hologramas suficientes para atender la demanda de esta obligación.

“Ahorita todos los vehículos, absolutamente todos los vehículos, pueden ir a verificar en los 450 lugares que hay para verificar”, concluyó.