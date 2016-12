Recorte no afectará pagos de deuda: Ismael del Toro

El diputado emecista asegura que no hicieron recortes sin prever los pagos pactados por el gobierno

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- A pesar de recortar 858 millones de pesos al capítulo de deuda para reasignar los recursos a otras partidas dentro del Presupuesto de Egresos 2017, esta reducción no afectará los pagos que deba realizar el Ejecutivo estatal en materia de adeudos, aseguró el presidente de la Comisión de Hacienda, Ismael del Toro Castro.

El diputado comentó que en el caso de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), estaba sobregirada y no había un compromiso de pago, "como no cumplía el requisito para que hubiera un proveedor ya con la deuda reconocida y fincada en el ejercicio anual, se hizo el recorte, porque no había a quién pagarle esas Adefas".

Una de las primeras cosas que se advirtió del proyecto de presupuesto, destacó, es que había alrededor de 320 millones de pesos más de lo que costaba el servicio de la deuda que tiene el gobierno con los bancos, "estaba (también) sobregirada la partida de servicio de deuda, pues era de la primera que teníamos que recortar".

El diputado emecista aseguró que no hicieron recortes sin prever los pagos pactados por el gobierno, "la partida quedó con el recurso que cuesta el servicio de deuda de todo el año 2017 y además una particularidad, con la Ley de Disciplina Financiera, cualquier excedente que tenga el presupuesto del estado se debe de disponer inmediatamente al pago de la deuda".

Reconoció que no existe una explicación formal sobre el por qué esas partidas se encontraban sobregiradas, "yo creo que las partidas que se presentaron en la iniciativa excedidas, algunas de las partidas de comunicación, de deuda, fueron a donde se destinaron los recursos que antes se subestimaban, en Jalisco se venía dando una mala practica de hacer una subestimación más o menos del diez por ciento del presupuesto, es decir, se presentaba una expectativa de recaudación menor con la que se terminaba el año y había casi diez mil millones de pesos siempre extras que no había claridad en qué se disponían".

