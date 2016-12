Piden comprar predio para reubicar la Feria del Calzado

Comerciantes aseguran que el mercado Francisco Villa no está acorde a las necesidades que requieren

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- Al señalar que el mercado Francisco Villa no es una opción viable para reubicar a la Feria Permanente del Calzado, comerciantes del espacio acompañados de la regidora Ángeles Arredondo pidieron al Ayuntamiento de Guadalajara adquirir un predio para reubicarlos.



El locatario Jesús López, pidió adquirir un terreno de casi dos mil metros cuadrados en la Calle 70 y Medrano. Señaló que el propietario solamente pide seis millones de pesos porque debe predial y agua. Indicó además que ya tiene locales construidos.



Ángeles Arredondo aseguró que el mercado municipal no corresponde a las necesidades de espacio de los comerciantes, pues sus locales fueron remodelados para albergar negocios de comida.



"No está acorde a las necesidades de los locatarios. La verdad es que sería un desperdicio que este mercado que fue remodelado con otra vocación, volver a invertir para adecuar este mercado que ha sido la única opción", señaló la regidora.



Arredondo calificó la reubicación de capricho del presidente municipal Enrique Alfaro, y señaló que se ha negado a recibir a los comerciantes para llegar a un acuerdo.



"O es como él quiere o no es nada, esto es muy grave porque no hay una disposición real de diálogo con los comerciantes. La semana pasada los comerciantes presentaron un oficio con una solicitud para la compra del predio, un inmueble que está prácticamente abandonado y que los titulares tienen disposición de venderlo, además es una zona rentable".



La edil destacó los beneficios de la compra del espacio, que además de reubicar a los comerciantes en una buena zona, rescataría un espacio abandonado que representa un foco de infección y de delincuencia para sus alrededores.



"Sí reúne las características", dijo Jesús López. "Simplemente se necesita que nos quieran apoyar".

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS