Personas agresivas, las más reportadas en el 066

Es el principal motivo por el que llaman al número de emergencia operado por el Centro Integral de Comunicaciones

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- En los primeros 10 meses de 2016, el motivo más recurrente por el que la población llamó al número de emergencia 066 fue por “persona agresiva”. Esa denuncia ha liderado desde el año 2012.

Salvador Medina, director del Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco), a cargo de la Fiscalía General del Estado, puntualizó que los usuarios pueden denunciar a las personas agresivas, ya sea en la vía pública, oficinas o casas, y que la respuesta más común por parte de las dependencias es mandar una patrulla al lugar. “Las conductas dependen mucho del clima o tráfico… ahorita en diciembre empieza la etapa de quienes pretenden quitarse la vida. Por ejemplo, en abril, mayo y junio hay más agresivos porque el calor surte efecto en hogares. Hay más problemas”.

En Jalisco, cada año se incrementan las llamadas a números de emergencia. De acuerdo con datos que la Fiscalía, en 2006 la cifra fue de 362 mil 833 reportes recibidos y atendidos, mientras que en 2015 aumentó a 605 mil 827. Hasta octubre de 2016 se registraron 523 mil 145 llamadas.

Salvador Medina consideró que ese aumento anual podría deberse a que cada vez hay más líneas de telefonía celular y las personas tienen más acceso al sistema de emergencia. “Entrando el año esperamos un 'boom' por el 911. También creo que es por la confianza en los servicios, aunque es un mundo de llamadas, a la mayoría se les da su trámite correspondiente y estamos mejorando mucho los tiempos”.

El funcionario asegura que “es muy raro que se sature, a excepción de un sismo o la vez de los narcobloqueos, pero eso tiene que ver por las líneas de las telefónicas. Pasan entre 90 y 120 segundos para turnar las llamadas en las emergencias más comunes, pero por ejemplo, en vehículos robados es hasta cinco minutos”.

Una vez que el reporte sale en la pantalla del operador y se turnó, acentúa, se puede decir que la gestión de ellos termina, lo demás compete a quien reciba el reporte. “Con los nuevos lineamientos lo más que me puedo tardar son 90 segundos”.

Indica que se apegan al Catálogo nacional de incidencias para atender los 242 tipos de emergencias. “Allí vienen todas catalogadas, nosotros ya tenemos el protocolo de atención, pero quieren hacer uno sólo en todo el país, en cada Estado ‘tropicalizan’ las emergencias, es normal y sano, pero debemos regirnos por lo que nos indica el sistema nacional”.

De acuerdo con ese documento, los incidentes se clasifican en: médico, protección civil, seguridad, servicios públicos e improcedentes.

Motivos más recurrentes en las llamadas

2006: Persona agresiva y choque.

2007: Persona agresiva, riña y choque

2008: Persona agresiva y riña.

2009: Persona agresiva.

2010: Persona agresiva y choque.

2011: Persona sospechosa.

2012: Persona agresiva o sospechosa.

2013: Persona agresiva y violencia doméstica.

2014: Persona agresiva o violencia doméstica.

2016: Persona agresiva.

CLASIFICADOR DE INCIDENTES

¿Cuáles son las llamadas de emergencia?

• Médico

Accidentes, heridos o atropellado.

• Trastornos psicológicos

Crisis nerviosa o enfermo mental.

• Asistencia

Infarto, intoxicación, piquete de animal, lesión por arma, congestión alcohólica o quemaduras.

• Protección civil

Auxilio por explosión, fugas y derrames, incendios o persona prensada.

• Medio ambiente

Huracanes, inundaciones, derrumbes, sismos o tornados.

• Seguridad

Abandono de vehículo u objeto sospechoso.

• Actos ilícitos

Detonación de explosivos o disparo de arma de fuego.

• Atentados contra las vías de comunicación

Arrancones o carreras de vehículos, bloqueos de vialidades.

• Atentados contra el patrimonio

Extorsión, fraude o robos.

• Atentados contra la familia

Violencia de pareja o intrafamiliar.

• Atentados contra la libertad

Secuestro, sustracción o tráfico de menores.

• Comercialización ilegal

Venta clandestina de pirotecnia, cohetes o fuegos artificiales.

• Disturbios

Conductor ebrio, consumo de alcohol en vía pública o riña.

• Asistencia social

Maltrato de animales o persona en situación de calle.

• Infraestructura

Caída de barda o falla de semáforos.

• Improcedentes

Llamadas de broma, de no emergencia, de prueba, falsa, incompleta, no contestada o perdida.



Fuente: Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia.

SERVIRÁ 911 PARA UBICAR USUARIOS

Salvador Medina, director del Centro Integral de Comunicaciones (Ceinco), subraya que el 911 ya funciona en la Zona Metropolitana de Guadalajara, “pero no es oficial hasta el 9 de enero. Ahorita las compañías telefónicas como Telmex, Movistar o Telcel están haciendo ajustes dentro de sus marcaciones. Por ejemplo, en algunos domicilios o poblaciones los números empiezan con 911 y se tienen que cambiar”.

Apunta que un cambio fundamental que habrá con el número único es que, cuando los usuarios llamen, se va a registrar la ubicación. Eso ahorra tiempo. “Porque cuando estás en una emergencia, bajo estrés, y te pregunto dónde estás y no sabes las calles, es tiempo importante para poderte mandar una unidad rápido. Con esta nueva modalidad ya no necesito preguntarte dónde estás, sólo con la llamada y eso va a hacer más eficiente todo”.

Sin embargo, para que la gente no se asuste, indica, se cuidarán los datos personales y que la ubicación se utilizará sólo para ese momento. “Vamos a atenderlos mejor, la ubicación sólo la vamos a tener cuando nos marquen, no vamos a invadir su privacidad. El registro se borrará”.

También resalta que se abocarán a la satisfacción de los usuarios. “Queremos mejorar tiempos, aumentar cantidad de ambulancias que nos hacen falta, coordinar mejor a los policías y el uso de nuevas tecnologías de la información”.

Sobre el trabajo con el C5 que construye la Fiscalía de Jalisco, responde que trabajarían en coordinación, junto con el C4 de Zapopan, que entraría en operaciones en 2017.

Agrega que uno de los objetivos del C5 de Jalisco es dotar a los demás del mismo sistema de despacho y captura de información. “Trabajamos 65 operadores de enlace, que son los que reciben las llamadas telefónicas, y con el 911 están planeando un 35 o 40 por ciento más de personal”.

Acerca de la recién creada Agencia Metropolitana de Seguridad (ASM), adelanta que este servicio de emergencias sí está considerado dentro de la estrategia, aunque aún falta que acoten algunos detalles.

GUÍA

Se duplican atenciones

Carmen Cisneros ha tenido buenas experiencias cuando llama a los números de emergencias. Menciona que hace poco un compañero de su trabajo se cayó de una altura aproximada de tres metros y rápidamente llegó la ambulancia y una patrulla para atender y verificar que realmente hubiera sido un accidente. En otra ocasión “una pipa frente al trabajo se volteó por ir a exceso de velocidad y, de igual forma, fue muy rápido el arribo de Bomberos y Protección Civil”.

Sin embargo, no a todos los usuarios les ha ido bien. Por ejemplo, Estefanía Rivera relata que hace un mes su hermana se intoxicó con un pescado, no reaccionaba y su familia no tenía cómo llevarla al hospital. “Mi mamá fue la que realizó la llamada y después de que colgó, como a los dos minutos, ellos nos regresaron la llamada y nos dijeron lo mismo: no había ambulancias y nosotros teníamos que llevarla bajo nuestra responsabilidad… eso fue en el municipio de Tonalá”.

Salvador Medina, director del Ceinco, señala que, con tantos números de emergencia, la gente no sabe a dónde marcar o cuando lo hacen los mandan a distintos lados. “Con un número único turnaríamos más rápido, estamos trabajando protocolos de comunicación”.

En 2016, reportan 3.4 millones de llamadas falsas

Las llamadas falsas también van en aumento. En los primeros 10 meses de 2016 se han recibido tres millones 418 mil llamadas de emergencia en Jalisco, con un promedio mensual de 340 mil. En 2006 se recibieron dos millones 747 mil llamadas falsas y, en 2015, cinco millones 322 mil.

Salvador Medina calcula que 85 por ciento de las llamadas que reciben son falsas; esto quiere decir que son bromas, de información no relacionada a emergencias, de gente que se queda muda o de descuidos en el teléfono celular.

“Son alarmantes el número de llamadas falsas, les hacemos un llamado a los ciudadanos para que sean responsables, queremos sensibilizar a la gente”.

Para tratar de reducir esa cantidad implementaron un algoritmo que les permite identificar cuáles han sido los principales números que llaman, a los que pueden bloquear o inutilizar por un periodo de tiempo a determinar según el caso. “En ese sentido nos va a servir mucho el 911, porque los vamos a ubicar, estamos viendo si podemos hacerles una llamada de atención. Si me llaman de teléfonos públicos los bloqueo 30 minutos, pero después ya no porque alguien puede necesitarlo. Tenemos una lista negra, invitamos a la ciudadanía a que piensen en que alguien de verdad puede utilizar el número”.

De burla a realidad nacional

Enrique Peña Nieto, Presidente de México, propuso en noviembre de 2014 que el 911 fuera la línea única nacional de emergencia, lo que desató una serie de burlas por parte de los usuarios de las redes sociales.

En ese sentido, en diciembre de 2015, el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó concretar el 911 como el número único nacional de atención a emergencias y respuesta inmediata. En esa fecha se anunció que habría tres etapas de implementación a lo largo de 2016.

En abril de este año, la Subsecretaría de Administración del Gobierno de Jalisco señaló que el modelo tendría su sede en El Palomar, donde también estará el nuevo centro unificado de mando y videovigilancia, conocido como C5.

LA VOZ DEL EXPERTO

Política pública para mejorar

Rogelio Barba Álvarez (académico de la UdeG).

La llegada del 911 a Jalisco y el resto del país es una política pública para mejorar, que ayudará en primer lugar a reducir el número de bromas que se reciben. Los bromistas por lo regular están en la adolescencia, aunque hay uno que otro adulto que no tuvo adolescencia. Sería bueno que se informe sobre la línea en las escuelas, a toda la gente, que se concientice de un uso responsable.

La realización de bromas es un asunto que ocurre en todas partes del mundo, aunque tiene consecuencias. Por ejemplo, en otros Continentes se sanciona con servicios comunitarios. Podría funcionar un mecanismo de advertencia, cuando la gente abusa que se sancione, aunque de una manera amable. En Europa lo que tratan es que las personas recapaciten y que hagan trabajos a favor de la comunidad.

En ese sentido, el saber la ubicación exacta de quien hace la llamada infundiría más respeto a los bromistas. Es una venta, aunque es importante que se tome en cuenta la protección de datos personales, que seguramente está contemplado, ya que es información resguardada y más cuando hay intimidad o una persona que vio un homicidio, cuestiones que se tienen que resguardar, o secuestros.

El tener un solo número de emergencia también beneficia a los viajeros o visitantes extranjeros. Si yo estoy de viaje, o en otro Estado, no estás buscando cuál es el número de emergencia, si en ese número único te van a responder aunque estés en carretera”.

Lo mejor es que mejorará la coordinación. En otros países funciona bien. Al final es un número que atiende las necesidades imperantes para prevenir o resolver cualquier problema emergente. Hace falta socializarlo, que establezca como un decálogo de uso del 911 y que esa información se replique en todos los rincones del país. Esto va a permitir una mejor coordinación entre instituciones de seguridad, urgencias.

