Afectados por Línea 3 piden que reparen pronto sus casas

Funcionarios los han atendido, pero nadie les resuelve quién hará los arreglos

GUADALAJARA, JALISCO (21/DIC/2016).- En el inmueble, que es casa habitación y una cafetería, ubicada en la calle Reforma 316 y 318, amanecieron el pasado jueves con la sorpresa de que había grietas en distintas áreas, las cuales en el transcurso de los días se han extendido.

Los daños en la finca se registran en la escalera, el patio central hasta la azotea, y al paso de los días se extendieron a la cocina, el patio trasero y la parte alta; también en el piso, e incluso algunas puertas están descuadradas.

Distintos funcionarios de diferentes dependencias los han visitado, menciona, Susana Montoya, sin embargo, no tiene la certeza de quién los apoyará en aspectos como el apuntalamiento y en la reparación de los daños, ni cuándo quedarán subsanadas las afectaciones.

Ante el temor de sufrir algún daño los propietarios procedieron a realizar un apuntalado el pasado lunes.

“El jueves amanecimos con estas grietas y apenas hasta este lunes se hizo este apuntalamiento, que lo hicimos por parte de nosotros, nosotros corrimos con los gastos por el riesgo que estábamos viendo”, explicó la mujer.

Dijo que ya contactaron a Siteur y a Protección Civil, incluso funcionarios de esta última instancia acudieron este martes a la finca; también se reportó el caso a Obras Públicas.

Además, una representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) acudió el lunes al inmueble, así como personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH); sin embargo, todo lo que han hecho es básicamente observación visual, indicó.

La representante de SCT le informó a Susana que este martes empezarían a hacer un estudio para conocer el grado de las afectaciones; le dijo que ellos se comprometían a hacer la reparación; en el caso de Protección Civil le comentaron que los apoyarán con el apuntalamiento.

“Aun así, directamente no tenemos a alguien que nos diga: esta es mi responsabilidad y yo voy a ayudarte, no sabemos quién es, si es Siteur, es la compañía, no sabemos”, señaló Susana copropietaria del inmueble.

“Siteur ha mandado un representante que nada más dice: Estoy a tus órdenes, pero nada más”, indicó la mujer.

Siteur admitió que las obras de Línea 3 del Tren Ligero causaron afectaciones al Museo del Periodismo y otros cinco inmuebles ubicados en la calle Reforma.

La dependencia informó que la empresa constructora será la responsable de hacer las reparaciones en las casas dañadas.

Sólo han revisado el museo

Por obras vinculadas a Línea 3 del Tren Ligero, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara sólo ha recibido el reporte de daños del Museo del Periodismo, inmueble que revisó la semana pasada y que se cerró a partir del viernes a petición del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), debido a que se realizarán estudios de mecánica de suelo, informó el titular del área Felipe de Jesús López Sahagún.

Siteur deberá presentar, además del estudio de mecánica de suelo, un dictamen estructural a la Dirección de Obras Púbicas y a Protección Civil.

“Por parte de nosotros, no tenemos conocimiento de fincas dañadas. Lo que tenemos es un reporte por parte del director del Museo de Periodismo en el cual nos refería que tienen algunos daños, acudimos ahí al lugar y efectivamente encontramos que hay algunas cuarteaduras y algunas fisuras en el primer piso y planta baja”, explicó en entrevista López Sahagún.

Dijo que Siteur mencionó que alrededor del 15 de enero tendría el resultado de los estudios, los cuales deberán entregar a Obras Públicas y Protección Civil del Municipio para conocer el estado del inmueble y los riesgos que pudieran existir.

Asimismo, mencionó que su área está en disposición para acudir a realizar la revisión de otros inmuebles, una vez que reciban reportes de afectaciones.

El avance general de las obras de Línea 3 del Tren Ligero ronda 65 por ciento.

EDIFICIOS RELIGIOSOS

No reportan afectaciones

Ni el templo de San José, ni ningún otro inmueble religioso del Centro de Guadalajara, registran daños por trabajos relacionados con la Línea 3 del Tren Ligero, informó Siteur. Se prevé que la tuneladora pase por Catedral a finales de este mes.