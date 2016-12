Volcán El Colima registra cuatro mil 487 exhalaciones en 2016

La constante actividad del coloso se debe a que el conducto volcánico está abierto y esto permite que los materiales volcánicos salgan más fácilmente

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- El Volcán El Colima tiene actividad creciente durante los últimos cuatro meses, que ha contribuido a que termine el año con un total de cuatro mil 487 exhalaciones, de acuerdo con las mediciones de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco.

El director general de la dependencia subrayó que la actividad en el Volcán de Fuego, que colimenses y jaliscienses registran a diario durante las últimas semanas, se debe a que el conducto volcánico está abierto y esto permite que los materiales volcánicos salgan más fácilmente y en forma vertical.

Así se explican las altas fumarolas documentadas a lo largo de los últimos meses, con vapor de agua, material incandescente y ceniza y hasta de tres mil metros de altura

Protección Civil de Jalisco subrayó que monitorea en forma permanente al volcán y que mantiene la guardia en la localidad de Juan Barragán, la más cercana apenas a ocho kilómetros del cráter.



Los números del Volcán en 2016

Cuatro mil 487 exhalaciones

131 fumarolas continuas

553 expulsiones de material incandescente

151 incandescencias en el domo

20 derrumbes

Tres mil 253 actividades detectadas por escáner.



Fuente: cifras de Protección Civil de Jalisco hasta el 18 de diciembre.



Recomendaciones de seguridad en caso de caída de ceniza