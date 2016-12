Aristóteles aclara que sólo cambiarán el formato de trabajo del organismo debido a que genera problemas financieros

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- Pese a que se había insistido en que es un órgano que genera problemas financieros a la administración estatal, el gobernador, Aristóteles Sandoval Díaz, informó que el Sistema de Transporte de la Zona Metropolitana (Sistecozome) no desaparecerá en el corto plazo.



Lo que sí se hará es cambiar el formato de trabajo del organismo, y dependerá de cómo fluya la implementación del nuevo modelo de Ruta Empresa, para decidir si se disuelve o no.



"Se va a cambiar el formato, no desaparece por el momento hasta que no tengamos nosotros el modelo Ruta Empresa avanzado; sí cambia, más en este momento no".



La deuda que tiene el Sistecozome con el Ejecutivo, por más de 500 millones de pesos, lleva un proceso financiero de parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), advirtió el gobernador.



Sin embargo, reconoció que es un órgano que debe ser saneado para tomar la mejor decisión de su destino inmediato.



"Es un órgano que debemos de sanearlo y tomar las mejores decisiones, terminó ya la auditoría, el secretario (de Finanzas) ya tiene indicaciones, se reunirá con la gente de Sistecozome, porque otra vez, al cierre de año contamos con déficit, con problemas, y están solicitando más recursos".



En cuanto a la Ruta Empresa, es un hecho que empieza en Puerto Vallarta en enero; actualmente se realiza la instalación de estaciones de abastecimiento de gas para los camiones. En Zona Metropolitana se pretende que opere a partir de marzo.



"No se ve pero avanza en licitación, procesos, integración; ya hay muchas rutas que ya pasaron a este modelo, ya está la licitación, qué falta, detalles sobre todo de infraestructura, posteriormente todo lo que tiene que ver con equipamiento".



Por otro lado, Sandoval Díaz enfatizó en que no habrá ningún incremento al transporte público el siguiente año, mientras no se alineen al nuevo modelo de Ruta Empresa.



"No, de ninguna manera, hasta que no se alineen al nuevo modelo es cómo podemos hablar de un incremento, será la Comisión Tarifaria la que presente dos estudios, y a partir de eso se podrá empezar a discutir, pero hasta el momento no hay condiciones hasta que no iniciemos con nuevo modelo".



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR