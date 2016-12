Dependencias zapopanas atenderán emergencias

Señalan que los organismos trabajarán durante el periodo vacacional

ZAPOPAN, JALISCO (19/DIC/2016).- La directora de Recursos Humanos de Zapopan, Elizabeth Peñuñuri, dijo que las dependencias municipales que brindan seguridad, salud, servicios de protección y atención de emergencia no descansarán durante este periodo vacacional.



Agregó que los trabajadores del gobierno de Zapopan que tengan una antigüedad laboral de seis meses o más en el municipio podrán gozar del periodo vacacional, que comienza este lunes y se extiende hasta el 30 de diciembre, y reanudan labores el 2 de enero de 2017.



Indicó que personal que no se presente el 2 de enero le será descontado el día, "las dependencias municipales de Zapopan que brindan seguridad, salud y servicios de protección y atención de emergencia no tendrán vacaciones".



Señaló que la Dirección de Recursos Humanos envió la circular DRH/048/2016, con fecha del 15 de diciembre, a todo el personal del ayuntamiento de Zapopan, en la que deja en claro que el periodo vacacional oficial es de hoy al 30 de diciembre.



"Se deberán reiniciar labores en el horario normal el día lunes 2 de enero del año 2017, se lee en el documento, y es importante mencionar que la plantilla total del gobierno municipal de Zapopan es de ocho mil 680 trabajadores", finalizó.