Zapopan proyecta la recuperación de 100 espacios públicos invadidos

El Ayuntamiento ha intervenido algunas colonias como Chapalita, Las Águilas, El Colli CTM y parte del Auditorio

ZAPOPAN, JALISCO (19/DIC/2016).- Este año, el Ayuntamiento de Zapopan realizó apercibimientos en diferentes colonias donde vecinos invadieron espacio público que es propiedad municipal. En aquellos casos donde no se atendieron las notificaciones, desde hace alrededor de tres semanas se comenzó a demoler bardas o retirar canceles.

“Al ver que no había respuesta por parte de ellos, decidimos emprender una campaña un poco más dolorosa de realizar los actos de autoridad para recuperar estos espacios”, declaró el director de Inspección y Vigilancia de Zapopan, Luis David González.

Durante la primera semana de intervención, el Ayuntamiento retiró alrededor de 14 canceles, sumado a otros 10, donde los vecinos decidieron sí atender el llamado de la autoridad.

El objetivo del municipio es recuperar, para marzo de 2017, 100 espacios invadidos, los cuales ya han sido identificados.

“Lo importante es que es un programa que llegó para quedarse, no es un proyecto que tenga un término, no es de un mes o dos meses, queremos seguirlo implementando durante toda la administración”.

A la fecha, el Ayuntamiento ha intervenido algunas colonias como Chapalita, Las Águilas, El Colli CTM y parte del Auditorio: “Tenemos una base de datos donde detectamos como 87 diferentes tipos de invasiones, que las vamos a ir liberando. Vamos a montar este operativo una o dos veces por semana”.

El funcionario municipal reconoció que no harán demoliciones sin haber notificado o apercibido a los vecinos: en el caso de El Colli CTM, donde retiraron una barda, dijo, ya habían informado a los particulares.

Las autoridades pueden dar de tres a 15 días para atender el apercibimiento. Si el particular no cumple, se hace acreedor a un acta de inspección y una multa. Si a pesar de esto no se regula, el Ayuntamiento puede iniciar los procesos de demolición.