Sin daños hasta el momento en templos por Línea 3: arzobispo

Encargado de Arte Sacro en la Catedral mantiene comunicación permanente con el Siteur y el INAH

GUADALAJARA, JALISCO (19/DIC/2016).- El arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, informó que hasta el momento no se tiene ningún dato sobre algún daño a causa de los trabajos de la Línea 3 del Tren Ligero en la Catedral o en templos del Centro Histórico de Guadalajara.

Robles Ortega aseguró que el 12 de diciembre que estuvo en el Santuario de Guadalupe no recibió ningún comentario de alarma de parte del párroco.

Además, a pesar de ser un día en que se recibe a una gran cantidad de fieles, no se tuvo la necesidad de establecer ningún protocolo especial, pues no se tiene reporte de daño estructural en la parroquia.

Lo mismo pasa con el templo de San José de Gracia, ubicada en Alcalde y Reforma, cuyo sacerdote no ha reportado ningún problema por las obras.

Indicó que tiene información de que la tuneladora pasará a finales de diciembre o principios de enero por debajo de la Catedral.

“Esperemos que pase y no pase; o sea, que pase la tuneladora y que no pase nada; por lo que yo entiendo, las autoridades correspondientes han tomado medidas de prevención, esperemos que sean las necesarias, las suficientes para que no pase nada”.

No obstante, el padre encargado de Arte Sacro en la Catedral mantiene comunicación permanente con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para tratar cualquier eventualidad.

Pide apoyo a migrantes

Durante la homilía de la misa de ayer, el arzobispo Francisco Robles Ortega hizo un llamado a ser solidarios en esta época con los que más lo necesitan y con los que pasan invisibles para muchas personas.

Tal es el caso de los migrantes que se encuentran de paso o de manera permanente en nuestra ciudad, quienes requieren de la solidaridad de los tapatíos.

“Que en cada hermano y cada hermana migrante sintamos la cercanía de Dios que viene a pedirnos ayuda”.

Además, hizo un llamado a la celebrar la Navidad con fe, con verdad y acercamiento a los seres queridos y con todos aquellos que sufren.