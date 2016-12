La contaminación, un vecino más en Miravalle

Los habitantes de la zona ya se acostumbraron a vivir con la contigencia ambiental

GUADALAJARA, JALISCO (18/DIC/2016).- Por la mañana, visto a distancia, apenas se alcanza a ver la silueta del Cerro del Cuatro. Está difuminado entre el gris del aire contaminado que por las madrugadas se estaciona en Miravalle.

Juan Cisneros y Andrés llegaron al Centro Deportivo Municipal de esa colonia con sus balones de basquetbol. Dejaron sus cosas en una banca y colgaron una bocina en el poste de la canasta. Al ritmo de la canción Hit ‘Em Up de 2Pac, comenzaron a lanzar hacia el aro en un mano a mano, rodeados por una nata de smog que alcanzó 103 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca).

Juan tiene 30 años en la colonia y según él el aire era un poco mejor antes. Este sábado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo territorial sumó cuatro contingencias atmosféricas al hilo en la estación meteorológica de Miravalle: “Uno no lo nota, pero rápido te enfermas”.

La alerta de contingencia y cómo la asume cada persona depende de si se enteró por algún medio, pues las autoridades no van, ni han ido nunca para advertirles de los riesgos de inhalar ese aire, advierte Juan. Aunque él sabía de ello, fue a entrenar este sábado porque la mañana del domingo su equipo, “Bad Boys”, jugará un torneo en esa cancha.

Eugenia Padilla, con 41 años de habitar en Miravalle, vive frente al Centro Deportivo, y de no ser por algún medio, ella no se da cuenta de las contingencias atmosféricas: “Yo por las noticias me entero de que hay mala calidad del aire. Yo sigo igual, no percibo que esté contaminado, en verdad yo no lo siento, a lo mejor otras personas”.

Admitió que antes no había tanta difusión de la mala calidad de aire, según recuerda. En cambio, afirma que amanecían con una delgada capa de polvo que provenía de la cementera que se ubicaba por aquellos rumbos. Ella afirma que nunca ha visto a alguna autoridad alertar a los pobladores de Miravalle sobre las contingencias ambientales y los riesgos para la población.