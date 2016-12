Ya no habrá una presidencia omnipotente: Ricardo Suro

Tras la gestión del polémico Vega Pámanes, el presidente electo del STJE aseguró que no tomará decisiones unipersonales

GUADALAJARA, JALISCO (16/DIC/2016).- Tras ser electo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro negó que el gobernador Aristóteles Sandoval influyó para que lo eligieran 23 de los 33 magistrados. “Ustedes vieron el ejercicio democrático en el salón de plenos, es una elección donde no hay candidatos de nadie, una elección interna en la que no interviene ningún poder y ningún personaje político”.

Según argumentó el presidente electo, para ganar el voto de la mayoría platicó con cada uno de los magistrados. “Escuchándolos, viendo cuáles son las inquietudes, necesidades… una radiografía del Poder Judicial. Por mi parte, yo explicando qué es lo que quiero del Poder Judicial, cuál es la visión sustentada en la honestidad, en la probidad, todos los atributos que debe tener cualquier juzgador, y que son los que yo tengo de una vida profesional desde hace 20 años”.

Ayer se reunieron los 33 magistrados que actualmente integran al Supremo Tribunal para elegir al nuevo presidente por un periodo de dos años, del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

Previo a la aprobación de la orden del día, se autorizó nombrar a dos escrutadores y después el presidente interino, José Félix Padilla Lozano, le cedió el uso de la voz a la magistrada Lucía Padilla Hernández, quien, entre otras cosas, externó su opinión respecto al estado actual del Tribunal, envuelto en el escándalo del ex presidente Luis Carlos Vega Pámanes, quien renunció por contar con antecedentes penales: “En un ejercicio democrático se elige a quien presidirá a la institución por los siguientes dos años. No podemos soslayar el estado de cosas y la problemática actual que enfrentamos: la degradación paulatina de nuestra institución. La ciudadanía demanda y exige el ejercicio de la autoridad, el apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos fundamentales”.

Sin embargo, interrumpió en ese momento José Félix Padilla Lozano: “Magistrada, Lucía, hay una petición del magistrado Guillermo Valdez”, quien le respondió: “Entiendo que la señora magistrada desea hacer uso de la voz para transmitirnos un discurso. Con todo respeto, señora magistrada, presidente decano, este evento no está previsto en la Constitución ni en nuestra Ley Orgánica, por tal motivo ruego encarecidamente que pasemos inmediatamente al único punto de la orden del día, que fue aprobado, que es el de proceder a la distribución de las boletas electorales y emitir nuestro voto”, cuestionó Guillermo Valdez.

Luego, el magistrado Ernesto Camacho secundó esto al advertir que en el orden del día no se incluyó abordar asuntos generales y que ya había sido votado. En respuesta, Higinio Ramos recordó que la Constitución no prohíbe emitir una opinión, además de que aún no se había aprobado el orden del día. “Por un proceso histórico que estamos viviendo tenemos que decidir si hay una votación de Estado o una votación libre... si quieren continuar con la votación de Estado, la mayoría no tiene menor problema. Ahoguen las voces que puedan efectuar el llamado a la libertad en una elección”.

Tras 20 minutos de discusión, sin aún dar voz a Lucía Padilla, se procedió a la votación en la que se eligió a Suro con 23 votos a favor, sobre los 10 votos de Humberto Orendáin Camacho, hecho que provocó una expresión de festejo, entre otros, del magistrado Leonel Sandoval. “A partir de la próxima presidencia, ya no va a haber una presidencia unipersonal, omnipotente… todos y cada uno de los magistrados debemos trabajar en conjunto y en unión a un mismo fin, que es conseguir una justicia de calidad y ganar el respeto y la confianza de la ciudadanía”, aseguró el presidente electo.

Padilla contestó después que sólo quiso hacer un llamado al voto autónomo (es la segunda ocasión que no le permiten hablar en una elección). “Esa independencia (del Poder Judicial) debe ser defendida, y no dejarse en manos de terceros o de otros Poderes”.

¿Se reducirá el sueldo?

El presidente del Poder Judicial tiene percepciones totales mensuales por 249 mil pesos, como titular del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura (sin contar 272 mil de aguinaldo y sus 115 mil pesos de prima vacacional). Ese salario es mayor al que tiene Enrique Peña Nieto y Aristóteles Sandoval: 208 mil y 166 mil pesos, respectivamente.

Al cuestionarle a Ricardo Suro (de frente en la fotografía) si se reducirá el sueldo, o si no cobrará la prestación que le otorga la Judicatura (como lo hizo anteriormente Luis Carlos Vega Pámanes), contestó que no había pensado en eso, pero estaría dispuesto a dejar de recibir las percepciones como consejero presidente (67 mil pesos).

“No había reflexionado en eso, no me he puesto a ver cuál es el sueldo. Tengo entendido que el (ex presidente) doctor Luis Carlos Vega lo donaba o lo rechazó… la verdad es que no lo he analizado, pero estaría dispuesto, por supuesto”. Como presidente del Supremo Tribunal ganará 181 mil pesos mensuales.

SALA JUDICIAL DEL NUEVO PRESIDENTE

Hasta el octavo lugar en juicios concluidos

La Séptima Sala Especializada en Materia Civil, la instancia en la que trabajó durante todo el año el nuevo presidente del Supremo Tribunal, Ricardo Suro Estévez, cerró el mes de octubre con 866 asuntos terminados: el 6.6% de los 13 mil 074 expedientes que fueron concluidos en todas las Salas.

Sin embargo, el informe estadístico de las Salas, publicado en el portal del Tribunal, revela que ésta fue la octava en productividad, de un total de 11, durante los primeros 10 meses de 2016.

Además, del nuevo titular del Poder Judicial, esa Sala está integrada por los magistrados Héctor Delfino León Garibaldi, cuya magistratura fue impulsada por el PAN, aunque hoy colabora con Higinio Ramiro Ramos (quien responde a Raúl Padilla López), y por el magistrado Leonel Sandoval, padre del gobernador Aristóteles Sandoval.

La Sala 10 fue la más productiva durante los primeros 11 meses del año: cerró con dos mil 596 casos resueltos: casi dos de cada 10. Esa Sala está integrada por Federico Hernández Corona (ligado a Celso Rodríguez), Sabás Ugarte Parra (apoyado por el PRI) y Antonio Fierros Ramírez (hasta hace unos meses, del grupo de Vega Pámanes).

En contraste, la Sala que registró la cifra menor de casos resueltos fue la octava, con 799: un promedio de 79 por mes, o bien, 26 por magistrado que la integra. Es presidida por Roberto Rodríguez Preciado, e integrada por José Carlos Herrera Palacios y Guillermo Guerrero Franco.

Programa anual, entre cucharas, café y canapés

El Programa Operativo Anual 2016 de la Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas del Supremo Tribunal de Justicia, destaca por trazarse objetivos como revisar periódicos oficiales, obtener apoyos para eventos imprevistos y porque en él se incluyen gastos en cucharas, café, canapés y otros productos.

De las 24 páginas que integran el documento, 13 resaltan una inversión de 11 mil pesos en café, dos mil 340 en sustituto de crema, tres mil 120 en cucharas pasteleras, mil 500 en azúcar refinada, cuatro mil 590 en sustituto de azúcar, 11 mil 400 en galletas, 11 mil 700 en canapés para 200 personas, y otros tantos miles de pesos en servilletas, vasos térmicos, pilas y botellas de agua.

Además, en el texto publicado en la página del Tribunal se destaca el desembolso de 193 mil pesos en reconocimientos y honorarios de ponentes que participaron en actividades de capacitación del personal, otros 240 mil pesos en 32 pasajes de avión cuyos destinos son Monterrey y Guadalajara, 21 mil 600 pesos en el hospedaje de 16 participantes y 16 mil pesos en 16 comidas.

Una de las metas que se acentúan en el programa fue actualizar el sitio de internet del Supremo Tribunal para que se visualicen de forma accesible las actividades de la Dirección de Estudio e Investigaciones Jurídicas y Legislativas. Sin embargo, en una revisión del portal no fue posible ubicar dicho espacio.

Esa es la información que transparente el Poder Judicial de su Programa Operativo Anual 2016.

CONGRESO DE JALISCO

Avanza juicio político contra Vega Pámanes

Por las irregularidades detectadas en el proceso de concesión del estacionamiento de la Ciudad Judicial, la Comisión de Responsabilidades aprobó iniciar juicio político contra el ex presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes.

La solicitud presentada por un grupo de abogados independientes logró avanzar, debido a que los diputados consideraron que las decisiones tomadas por el ex magistrado fueron más allá de las atribuciones que tenía: “No estaba apto para concesionar”, puntualizó la presidenta de la Comisión, María del Pilar Pérez Chavira. “Segundo, por el tiempo que se dio la concesión, que está abarcando periodos más largos de la duración que se tiene, pero además está concesionando un bien que ni siquiera estaba firmado el comodato y que es propiedad de Gobierno del Estado, entonces se excedió también en ese tema”. Comentó que Vega transgredió todas las esferas, tanto las administrativas como las atribuciones de cada uno de los Poderes y la periodicidad. A partir de la aprobación en Comisiones, el dictamen pasará al pleno para que los diputados decidan si éste avanza o no. Añadió que es sujeto de sanción, que puede ser hasta por 20 años.

Antes de renunciar al cargo como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes sumó cinco juicios políticos presentados en su contra ante el Congreso del Estado.

Por la ventilación de sus antecedentes penales, uso indebido de sus facultades al solicitar al comisario de Seguridad de Guadalajara que liberara a dos sujetos que portaron armas y por la autorización de la concesión del estacionamiento de Ciudad Judicial, el ciudadano Juan Manuel Lepe González acudió a la Oficialía de Partes del Legislativo para iniciar un procedimiento contra Vega. Es uno de los casos.

LAS VOCES DE LOS PARTIDOS ESTATALES

Se exagera de Leonel

José Socorro Velázquez (dirigente del PRI).

La influencia del magistrado Leonel Sandoval en el Poder Judicial de Jalisco “se exagera”. Él es uno más en la estructura de esa instancia y, como todos, tiene sus derechos y obligaciones. Por eso, la cercanía del nuevo magistrado presidente, Ricardo Suro, con el padre del gobernador Aristóteles Sandoval, no tiene vicios ocultos.

Cada magistrado tiene su responsabilidad y es independiente, y así lo hará ver el nuevo titular de ese Poder.

Por otra parte, me parece que (Ricardo Suro) es un magistrado que tenía todo el derecho de competir por la Presidencia del Poder Judicial, como todos los miembros del Poder Judicial. Se tomó una decisión claramente mayoritaria, por lo que le deseo mucho éxito. Tiene una gran tarea.

A partir de la nueva administración deberá hacerse una profunda revisión del Poder Judicial para que éste tenga mayor presencia. Y Suro tiene esa capacidad.

Meta: recobrar credibilidad

Miguel Ángel Martínez (dirigente del PAN).

El primer gran reto de la nueva administración del Poder Judicial es recobrar la credibilidad que perdió. El nuevo presidente debe recobrar la imagen pública del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

Y esto no sólo con lo que se ha señalado de autonomía e independencia, sino el cuidado de la honorabilidad en ese Poder y un manejo escrupuloso de la revisión de los recursos públicos.

La primera gran reforma para aterrizar es el Sistema Estatal Anticorrupción. Lo siguiente es garantizar que los eventuales señalamientos de responsabilidad penal contra servidores públicos lleguen a buen cauce. Para ello, la autonomía con otros Poderes o partidos políticos es indispensable.

Más allá de resolver controversias entre particulares, el Tribunal debe ser garante de que la administración pública lleve un signo de honorabilidad y limpieza.

Esperamos que el presidente tenga sentido de ubicación y actúe con dignidad y decoro.

Hubo intromisión evidente

Raúl Vargas (presidente del PRD).

Al elegir a Ricardo Suro como presidente durante los próximos dos años, el Poder Judicial de Jalisco perdió la oportunidad de hacer historia, al permitir que la representación recayera en las magistradas Lucía Padilla o Arcelia García, quienes tienen los mejores perfiles (en el Supremo Tribunal de Justicia).

El padre del gobernador del Estado (Leonel Sandoval) fue fundamental en la renovación del presidente del Supremo Tribunal.

Por otra parte, la preparación de los magistrados y una mejor vinculación entre las autoridades, son aspectos fundamentales para mejorar el trabajo en el Poder Judicial.

Es claro que la falta de preparación en la que se está implementando la oralidad está pesando. Los delincuentes son liberados. Esto se debe a que existe una nula comunicación entre quien integra la procuración, que es el Ministerio Público, y el Poder Judicial. Mientras no se armonice la obligada comunicación entre estas instancias, ninguna reforma prosperará.

