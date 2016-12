Ricardo Suro, dispuesto a no percibir sueldo en Consejo de la Judicatura

El presidente electo del STJE asegura que no había reflexionado sobre este sueldo, que asciende a alrededor de 70 mil pesos mensuales

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- Aunque no había pensado en eso, el presidente electo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ricardo Suro Estévez, estaría dispuesto a dejar de percibir las percepciones que están estipuladas en el cargo de consejero presidente del Consejo de la Judicatura, el cual asciende a alrededor de 70 mil pesos mensuales.

"No había reflexionado en eso, no me he puesto a ver cuál es el sueldo, tengo entendido que el (ex presidente) doctor Luis Carlos Vega lo donaba o lo rechazó, la verdad es que no lo he analizado pero estaría dispuesto, por supuesto".

Como presidente del Supremo Tribunal, Suro tendrá percepciones cuando tome el cargo a partir del 1 de enero próximo por más de 180 mil pesos mensuales.

Por otro lado, dijo estar de acuerdo con que dicho consejo sea auditado a fin de que no haya cuestionamientos en cuanto al manejo de sus finanzas. "Desde luego, insisto, tenemos que sustentar en toda esta administración la rendición de cuentas y dar la cara a la sociedad, si queremos hacer un cambio de imagen del Poder Judicial tenemos que empezar desde el interior".

El artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco establece que el Consejo de la Judicatura está integrado por siete consejeros, de los cuales, uno es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Los seis restantes se eligen por votación de al menos dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado, "a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO