Magistrada Lucía Padilla sólo quiso llamar al voto autónomo

Esto luego de que no la dejaran hablar durante la elección al nuevo titular del STJE

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- Un llamado al voto autónomo, fue lo que la magistrada Lucía Padilla quiso externar la mañana de este jueves durante la elección del nuevo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), sin embargo, no pudo hacerlo debido a que el magistrado Guillermo Valdez argumentó que la Constitución no preveía opiniones durante la sesión para la que se convocó, donde sólo se podía votar.

"Es una verdadera pena el que no se me haya permitido hacer uso de la voz por cuestiones de aparentes tecnicismos que no existen puesto que si bien no hay una autorización, no hay una prohibición y por lo tanto es una sesión pública en la que creo que todos podemos perfectamente externarnos".

La magistrada recordó que en la votación de hace dos años también se le privó el derecho de expresarse. "Este día una vez más se pretendió volverme a quitar el uso de la voz y expresarme cuando no pretendía hacer ni una campaña para nadie, sino simple y sencillamente recordarnos a todos los presentes que la autonomía y la independencia del Poder Judicial no es una frase de la Constitución que nos sirva para cuestiones mediáticas mas no de realidades".

''Esa independencia y autonomía que se supone tiene el Poder Judicial debe ser defendida por jueces y magistrados y no dejarse en manos de terceros o de otros poderes'', agregó.

"Por lo tanto apelaría a la consciencia y responsabilidad de cada uno de los presentes magistrados y magistradas, para que en el ejercicio real de esa autonomía y esa independencia emitiéramos un voto real, libre y responsable y consciente para cumplir la norma y no después decir que se nos violenta la autonomía y la independencia cuando nosotros mismos en muchas ocasiones somos quienes las cedemos y por lo tanto los responsables de ello".

Ante el cuestionamiento de si vio una autonomía y libertad durante la elección de este jueves, cuando se eligió a Ricardo Suro Estévez como nuevo presidente con 23 votos de 33 magistrados, Padilla puso como ejemplo el que no le permitieran expresarse. "Si me apuran un poquito y si la libertad de expresión me es vedada, pues ¿qué les puedo contestar de lo demás?".

No obstante, la magistrada se sintió confiada en que el Poder Judicial transitará tarde que temprano hacia una completa libertad. "Justamente porque el ciudadano común cada día exige más transparencia y más rendición de cuentas de cada uno de nosotros".

Insistió en que el Poder Judicial requiere un presupuesto constitucional para avanzar hacia ese fin y para ello se requiere que todos los magistrados realicen un trabajo de convencimiento con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Las ventajas de una autonomía total en el Poder Judicial serían primordialmente "credibilidad, y cuando la población le tenga respeto y credibilidad al Poder Judicial entonces sí diré yo que el Poder Judicial es lo que debe ser: el órgano rector de la aplicación del derecho en cada caso que se presenta ante un juzgador, que no es nada más que el árbitro en la contienda y resuelve quién tiene o no ese derecho, quién es o no culpable".

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO