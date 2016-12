Nuevo presidente del STJE niega elección de estado

Ricardo Suro asegura que el gobernador no influyó en que lo eligieron 23 de los 33 magistrados

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- El presidente electo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Ricardo Suro Estévez, negó que la suya se hubiera tratado de una elección de estado, en la que diversas voces han sugerido que él fue el candidato elegido por el Ejecutivo de Jalisco para tomar la posición para la que se le eligió este jueves.

"De ninguna manera, ustedes vieron el ejercicio democrático que se acaba de vivir, aquí nadie vota más que los 33 magistrados por la mejor opción que estimaron pertinente, no hay elección de estado, lo digo enfáticamente".

Enfático, insistió en que el gobernador, Aristóteles Sandoval, no influyó en que lo eligieran 23 de los 33 magistrados. "Ustedes vieron el ejercicio democrático que se ejerció en el salón de plenos, es una elección donde no hay candidatos de nadie, una elección interna en el que no interviene ningún poder y ningún personaje político".

Según argumentó el presidente electo, para ganar el voto de la mayoría platicó con cada uno de los magistrados. "Escuchándolos, viendo cuáles son las inquietudes, necesidades, una radiografía del Poder Judicial. Por mi parte yo explicando qué es lo que quiero del Poder Judicial, cuál es la visión sustentada en la honestidad, en la probidad, todos los atributos que tiene que tener cualquier juzgador y que son los que yo tengo de una vida profesional desde hace 20 años".

La mañana de este jueves se reunieron los 33 magistrados que actualmente integran al STJE para elegir al nuevo presidente por un periodo de dos años, desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Previo a la aprobación de la orden del día, se aprobó nombrar a dos escrutadores y después el presidente actual, José Félix Padilla Lozano, le cedió el uso de la voz a la magistrada Lucía Padilla Hernández, quien, entre otras cosas, quiso externar su opinión respecto del estado actual del STJE, envuelto en el escándalo del ex presidente Carlos Vega, quien contaba con antecedentes penales.

--En un ejercicio democrático se elige a quien presidirá la institución por los siguientes dos años. No podemos soslayar el estado de cosas y la problemática actual que enfrentamos: la degradación paulatina de nuestra institución. La ciudadanía demanda y exige el ejercicio de la autoridad, el apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos fundamentales...

--Magistrada, Lucía, hay una petición del magistrado Guillermo Valdez --interrumpió Padilla Lozano para ceder la voz a Valdez.

--Entiendo que la señora magistrada desea hacer uso de la voz para transmitirnos un discurso, con todo respeto, señora magistrada, presidente decano, este evento no está previsto en la Constitución ni en nuestra Ley Orgánica, por tal motivo ruego encarecidamente que pasemos inmediatamente al único punto de la orden del día que fue aprobado, que es el de proceder a la distribución de las boletas electorales y emitir nuestro voto --dijo Valdez.

El magistrado Ernesto Camacho secundó esto al advertir que en el orden del día no se incluyó abordar asuntos generales y que ya había sido votado. En respuesta, Manuel Higinio Ramos recordó que la Constitución no prohíbe emitir una opinión durante la elección además de que aún no se había aprobado el orden del día.

"Por un proceso histórico que estamos viviendo tenemos que decidir si hay una votación de estado o una votación libre entre nosotros, si quieren continuar con la votación de estado la mayoría no tiene menor problema. (...) Ahoguen las voces que puedan efectuar el llamado a la libertad en una elección".

Tras 20 minutos más de discusión, sin aún dar voz a Lucía Padilla, se procedió a la votación en la que se eligió a Suro con 23 votos a favor, sobre los 10 votos que obtuvo Javier Humberto Orendáin Camacho, hecho que provocó una expresión de festejo, entre otros, del magistrado Leonel Sandoval.

"A partir de la próxima presidencia, ya no va a haber una presidencia unipersonal, omnipotente, todos y cada uno de los magistrados debemos trabajar en conjunto y en unión a un mismo fin que es conseguir una justicia de calidad y ganar el respeto y la confianza de la ciudadanía", aseguró el presidente electo.

EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO