Teresa Arellano toma protesta como encargada de despacho de la ASEJ

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- A dos días de declararse desierta la convocatoria para elegir al nuevo auditor, el Congreso del Estado tomó protesta a María Teresa Arellano Padilla como encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), quien se desempeñaba como auditora especial de cumplimiento financiero de este organismo.

Arellano asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2017, una vez que concluya el periodo de Alonso Godoy Pelayo.

Tras ser cuestionada en torno a si su nombramiento garantiza la continuidad del actual auditor en el cargo, la auditora especial respondió: "Hay continuidad en la fiscalización, mi relación con Alonso Godoy, yo no soy persona de negar amistades, él es una persona que yo no conocía, él llegó cuando yo ya estaba en la Auditoría Superior. Me dispensa su amistad, pero cada quien hace su trabajo (...). Mi compromiso es con la fiscalización y con el marco legal".

Además, rechazó que Godoy Pelayo la haya puesto en el cargo, "éste es un nombramiento, que quede muy claro, que no me otorgó Alonso Godoy, me (lo otorgó) el Congreso del Estado. El ser auditor especial de cumplimiento financiero es un puesto que no me otorgó Alonso Godoy, se hacen propuestas, pero fui ratificada y quien me nombró fue el Congreso del Estado.

