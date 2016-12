Pagan 32.7 millones por 'mes 13' en Poder Judicial

Cada año es una de las prestaciones otorgadas a los trabajadores del Supremo Tribunal y la Judicatura de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (15/DIC/2016).- Aunque no está considerada como una prestación para los trabajadores en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ni en su Reglamento, casi dos mil 200 empleados del Poder Judicial recibirán alrededor de 32.7 millones de pesos por su “treceavo mes” en este año, un beneficio que reciben desde hace más de una década, gracias a las negociaciones del sindicato con la autoridad.

La bondadosa prestación se suma al aguinaldo, prima vacacional y otros estímulos, y se entrega a los empleados en dos partes: una en diciembre y otra en el primer cuatrimestre del año. Supuestamente no es para jueces o magistrados.

Tras un análisis realizado a las nóminas, se encontró que 27.4 millones de esa partida se repartirán entre mil 745 empleados del Consejo de la Judicatura: el promedio para cada uno será de 15 mil 723 pesos.

Por lo que respecta al Supremo Tribunal, serán 452 los empleados que reciban 11 mil 716 pesos cada uno en promedio por su “mes 13”. Cada trabajador recibe el pago bruto por 28 días de acuerdo con su tabulador salarial.

El pasado martes, los sindicalizados de la Judicatura detuvieron labores porque no se les había pagado su aguinaldo, prima vacacional y “mes 13”. Ayer reanudaron su trabajo: “hemos llegado a un acuerdo satisfactorio y se han cubierto la mayoría de las prestaciones a los trabajadores”. En sus cuentas de redes sociales, el sindicato explicó que no desean “perjudicar a la sociedad”.

Sin embargo, a partir de este viernes todas las instancias del Poder Judicial comenzarán su periodo vacacional y regresarán el próximo 2 de enero.

Durante el 2016, el Supremo Tribunal trabajó con el 79.5% de su presupuesto en el rubro de servicios personales. El resto (20.5%) se fue a materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones y subsidios, bienes muebles e inmuebles e inversión de obra pública.

Los beneficiarios

Entidad Pago por el “mes 13” Empleados Judicatura 27’437,669 1,745 Supremo Tribunal 5’295,672 452 Total 32’733,342 2,197

LOS PRIVILEGIOS DEL PRESIDENTE

El vencedor de la elección de este jueves como presidente del Poder Judicial de Jalisco tendrá una serie de beneficios, que van desde una amplia plantilla laboral a su disposición, compensaciones y gratificaciones millonarias, gastos de representación, viáticos, comidas, vehículos, escoltas y choferes, entre otros.

Hoy, sus percepciones mensuales brutas ascienden a 182 mil 899 pesos como presidente del Supremo Tribunal, pero también recibe 66 mil 532 pesos como cabeza del Consejo de la Judicatura del Estado. En resumen, cuesta al erario 249 mil 431 pesos cada mes, sin contar los 272 mil de aguinaldo y 115 mil pesos de prima vacacional. Por eso tiene mejor salario que el Presidente de México: 208 mil pesos.

De acuerdo con el portal de transparencia del Supremo, el presidente cuenta con un contador, tres secretarios relatores, un secretario particular, dos secretarias, tres auxiliares judiciales, dos trabajadores en taquigrafía y dos choferes. En total, el presupuesto anual para la Presidencia del Tribunal asciende a 57.8 millones de pesos.

Sin embargo, en la Presidencia del Consejo de la Judicatura dispone de otros 12 servidores públicos adicionales (tres cobran por honorarios): cuatro secretarios relatores, cinco auxiliares y tres jefes de sección. Incluyendo el salario del presidente, esta plantilla cuesta mensualmente cinco millones al año (423 mil 805 mensuales), sin contar prestaciones como aguinaldo, prima vacacional o mes 13).

En conclusión, las dos áreas de Presidencia del Supremo Tribunal y del Consejo de la Judicatura cuestan este año al erario, por lo menos en los conceptos mencionados, 63 millones de pesos, una cifra que representa 10 veces más que el presupuesto asignado al Despacho del Gobernador Aristóteles Sandoval: 6.6 millones de pesos.

LOS COMPARATIVOS

Los presupuestos

57.8 millones de pesos tiene asignados este año la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.

5 millones de pesos es el presupuesto este año de la Presidencia del Consejo de la Judicatura.

6.6 millones de pesos es la partida asignada este año al Despacho del Gobernador Aristóteles Sandoval.

249 mil pesos son las percepciones totales mensuales del presidente del Poder Judicial de Jalisco (sin contar aguinaldo, prima vacacional y otros bonos).

208 mil pesos es el salario del Presidente de México.

166 mil pesos es el salario bruto mensual del gobernador de Jalisco.

Gasta 881 mil pesos en comidas al año

Además de un salario superior al del gobernador y prestaciones de fin de año, que también lo colocan en una posición especial respecto al jefe del Ejecutivo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia tiene 881 mil pesos presupuestados para la compra de alimentos y utensilios, principalmente para el pago en restaurantes.

Esa cantidad es superior a los seis mil 165 pesos asignados al Despacho del Gobernador para “productos alimenticios para el personal, derivado de actividades extraordinarias”, y rebasa también el monto de 14 dependencias del Ejecutivo estatal para este concepto: las secretarías de Movilidad, Trabajo, Cultura, Medio Ambiente, Desarrollo e Integración Social y la Contraloría, entre otras.

Conocer en qué exactamente se gastó en alimentos durante el año es imposible, porque el informe pormenorizado que debería estar publicado en la página del Supremo Tribunal no existe.

La diferencia en la asignación de fondos para comida en el Supremo Tribunal es tan grande que, mientras en la Presidencia se tienen asignados casi 900 mil pesos, hay áreas como la Dirección de Escuela Judicial, Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial, Tecnología de la Información y Comunicación Social a las que se les asignaron 10 mil pesos a cada una, para todo el año.

Otras bondades de las que goza la Presidencia del Poder Judicial están 650 mil pesos para la compra de cámaras fotográficas y de video, 500 mil pesos para vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos, incluso hubo 200 mil pesos etiquetados a donativos para instituciones sin fines de lucro.

Este año, la Presidencia del Supremo Tribunal etiquetó 10 millones de pesos para el pago de laudos laborales, la misma suma para un “fondo de retiro”, una gratificación anual personal permanente por 553 mil 369 pesos, y “otros estímulos” por 356 mil 095 pesos.

GUÍA

¿Y la Ley de Austeridad?

La Ley de Austeridad y Ahorro de Jalisco y sus Municipios es de aplicación “obligatoria” no sólo para los tres Poderes del Estado (el Judicial entre ellos), sino para los organismos públicos autónomos, ayuntamientos y cualquier otra instancia que reciba recursos públicos.

En su quinto artículo obliga a “establecer mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos”. También adjudica responsabilidad a los titulares de cada instancia para “promover medidas y acciones tendientes a (…) reducir los costos de operación y administración”.

Sin embargo, es el Artículo 29 el que regula, entre otros conceptos, el gasto en alimentos: “Se restringe su autorización, validándose únicamente aquellos de carácter oficial, y para lo cual el funcionario público deberá entregar al término de su encomienda y al área correspondiente, un informe pormenorizado en el que se especifique el objetivo del viaje y sus resultados”. Dicho informe no está en el portal del Supremo Tribunal.

La Ley también prohíbe bonos o percepciones extraordinarias, pero en el Poder Judicial ignoran totalmente la legislación argumentando que “son derechos ganados”.

Tras reforma, deben arreglar las finanzas

Ramón Bañales, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que resolver los problemas financieros es el principal reto para el Poder Judicial del Estado, tras la próxima incorporación de las actividades realizadas por la Junta de Conciliación y Arbitraje.

En octubre pasado, el pleno del Senado aprobó que se transfiera la impartición de justicia laboral para que la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones esté a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de la Entidades Federativas, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que hoy manejan los Ejecutivos.

“Aunque en el Paquete Económico de 2017 asignamos recursos para solventar esta carga financiera para el Poder Judicial de los Estados, también los Estados deben hacer lo propio”, dijo Bañales, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso de la Unión.

El priista aseguró que el segundo desafío es contar con el personal capacitado para atender “la problemática que se va a acumular. Es un asunto mayor porque se trata de los derechos de los trabajadores. Si la operatividad de los tribunales a raíz de la asignación de más carga laboral paraliza el juicio de un trabajador que está esperando ese dinero para comer o darle educación a sus hijos, es un tema mayor que nos debe interesar bastante”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Urge especialización

José de Jesús Becerra (investigador de la UdeG)

El académico afirma que para combatir los errores y los excesos del Poder Judicial es necesario apostar por una mayor especialización de los jueces que lo integran.

“En las democracias como la nuestra, los que integran el Poder Judicial son designados por el poder político. Se requiere un alto sentido de especialización y de honestidad porque esa persona no está legitimada, no se vota para que llegue y esto demanda que aquellos que estén en la función judicial sean altamente especializados, porque su legitimación no es cómo llegan, sino cómo hacen su trabajo”.

Aseguró que las fallas en el funcionamiento se deben a que algunos de sus integrantes no están capacitados o no tienen el perfil idóneo para ocupar un puesto.

También es importante que los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco evalúen los procesos internos y externos de control para transparentarlos y mejorarlos.

Por otra parte, resaltó que los tres Poderes también deben hacer adecuaciones en su vinculación, de modo que puedan generar un diálogo más fructífero y realizar proyectos de mejora continua.

Jalisco, reprobado en Sistema de Derecho

El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) reprobó a Jalisco en el subíndice de Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, que mide el entorno de seguridad pública y jurídica en los Estados del país.

En el Índice de Competitividad Estatal 2016 se detalla que en 2012, Jalisco ocupó la posición 20 y en 2014 bajó hasta la 23 (último estudio). Estuvieron por encima de Jalisco 22 Estados, de los cuales 19 tuvieron una calificación aprobatoria.

En 2016, el Poder Judicial de Jalisco ejerció mil 298 millones de pesos.

Pasan feliz y triste Navidad

La distancia entre los aguinaldos que reciben los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial, contra lo que se entrega a los funcionarios con el tabulador salarial más bajo, es enorme. Cada magistrado recibe 272 mil 895 pesos en esta prestación, una cantidad 21 veces superior a los 12 mil 993 que se otorga a los puestos de menor jerarquía… sin contar con que los primeros reciben una prima vacacional de 121 mil 373 pesos más, contra cuatro mil 342 pesos del sueldo mínimo en el Tribunal.

PRESTACIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS

Los más beneficiados

Puesto Aguinaldo Prima vacacional Magistrado 272,895 115,237 Secretario de acuerdos 144,152 61,165 Director de administración 118,593 50,430

Los menos beneficiados

Secretaria “B” y “C” 15,715 5,158 Auxiliar de mantenimiento 14,335 4,744 Dibujante-chofer-velador 12,993 4,324

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de que los trabajadores del Supremo Tribunal y la Judicatura reciben cada año una gratificación por el “treceavo mes”?

Participa en Twitter en el debate del día @informador