Vigilarán que camiones de volteo de Línea 3 respeten normas

La Semadet anuncia que estará atenta para que los traslados se realicen de forma correcta para evitar contaminación en la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Luego de que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) se comprometió a que en breve se modificaría la logística de los camiones que trasladan tierra de las excavaciones de la Línea 3, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) anunció que vigilarán estas medidas, con el fin de evitar contaminación en la ciudad.



Durante un recorrido, se constató que un centenar de vehículos de carga pesada han afectado la vida diaria de vecinos ubicados en las inmediaciones de Federalismo, Washington y R. Michel por el derrame de tierra, provocando enfermedades respiratorias e infecciones en los ojos.



Magdalena Ruiz Mejía, titular de la Semadet, señaló que antes de que la tuneladora comenzará a excavar en La Normal, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (Proepa) emitió una serie de recomendaciones enfocadas a prevenir afectaciones al medio ambiente.



El paquete de medidas establecía, principalmente, que los camiones no podrían circular sin cubiertas, debían hacerlo con horarios fijos y el material que se traslade tendría que estar compactado o húmedo, para evitar derrames.



Aunque el responsable de vigilar estas acciones es el Siteur, Ruiz Mejía advirtió que tanto la Semadet y la Proepa, estarán atentas a que el traslado de tierra se efectúe sin afectar a terceros.



"Si no se llegaran a tomar las medidas de manera correctiva y efectiva, la Proepa estaría actuando en consecuencia".



Rodolfo Guadalajara, director de Siteur, informó que se solicitará a la empresa de camiones que modifiquen la ruta para que las unidades sólo circulen por el Periférico.



Actualmente los camiones trasladan 20 toneladas de tierra en cada salida, partiendo desde La Normal hasta la zona del Hoyanco, en Tlaquepaque.



El funcionario destacó que pedirán a la Secretaría de Movilidad que participe con la vigilancia, multando a los vehículos de carga pesada que no cumplan.

EL INFORMADOR / FABIOLA HERNÁNDEZ