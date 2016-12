Reportan desaparecido a trabajador tras derrumbe en López Mateos

Familiares detallan que desconocen el paradero de Francisco Javier Nario Ramírez desde el día del accidente

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Un trabajador del edificio que registró un derrumbe este jueves en Avenida López Mateos fue reportado como desaparecido. Enrique Ibarra Pedroza, secretario General del Ayuntamiento de Guadalajara explicó que la familia del obrero, que responde al nombre de Francisco Javier Nario Ramírez, acudió este día al sitio de la obra para reportar que desconocían su paradero desde el día del incidente.

Ibarra Pedroza señaló que el ingeniero encargado de la obra Carlos Flores fue quien recibió el reporte de la familia, por lo que dio aviso a personal de Protección Civil y Bomberos que se encontraba en el sitio.



El día del incidente, el jueves 8 de diciembre, los bomberos tapatíos descartaron la presencia de víctimas pues al aplicar el protocolo de búsqueda con una unidad canina y personal de la dirección, no localizaron a nadie entre los escombros. Tampoco se registraron lesionados.



Además, al verificar la lista de trabajadores con la empresa constructora, indicaron que no hacía falta ningún trabajador.



Al sitio acudieron también la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General del Estado.



"Dos hermanos del trabajador con los que conversamos refieren que su familiar no ha regresado a su domicilio. Señalan que han hecho gestiones en Locatel y lugares donde podría estar detenido y no lo localizaron", explicó el secretario general.



"Ellos refieren que sí fue a trabajar y que no ha regresado a su casa desde entonces".



Felipe López, director de Protección Civil del municipio, refirió además que cuando acudieron a atender el siniestro tampoco reportaron a algún trabajador desaparecido. A pesar de ello, indicó que continúan los trabajos de búsqueda y remoción de escombros.



Por su parte, el director de Inspección y Vigilancia Óscar Villalobos indicó que hasta el momento se desconoce lo que provocó el incidente pero suponen que se debió a la falta de medidas de seguridad.



Jorge Gastón González Alcérreca, director de Obras Públicas, indicó que la obra sigue clausurada. Precisó que los constructores deberán acreditar que no existe daño en la estructura para continuar con los trabajos.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS