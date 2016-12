Federalismo, la zona más afectada por camiones saca escombro de Línea 3

Diariamente, una centena de unidades deja a su paso tierra extraída del túnel, provocando contaminación y enfermedades

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Una centena de camiones de carga salen diariamente de La Normal, donde se construye el túnel de la Línea 3 del Tren Ligero, hacia el parque de “El Hoyanco” en Tlaquepaque. Esto representa que los vehículos de volteo contaminen las colonias aledañas a las avenidas Federalismo, Washington, R. Michel y Carretera Chapala, por todo el material de escombro que escurre o se esparce en el trayecto.

Zonas como Mezquitán, La Sagrada Familia y Artesanos se han convertido en almacenadoras de tierra, debido a que la mayor parte de los residuos de escombro son tirados sin control en la Calzada Federalismo.

Aunque el polvo no desaparece, por el constante paso de vehículos de carga pesada por la zona, los habitantes y comerciantes barren a todas horas las banquetas.

Por esta vía transitan este tipo de camiones, cuya capacidad es de 20 toneladas. De acuerdo con los operadores, los traslados de tierra no se pueden detener, ya que tienen que retirar la tierra que es excavada por la tuneladora.

“La tierra no se puede quedar, entonces la tenemos que estar llevando en los viajes que salgan”, comentó Omar, uno de los choferes.

Por ello, desde hace cuatro meses los vecinos se han acostumbrado a vivir en medio de una nube gris que les ha causado enfermedades respiratorias e infecciones en los ojos.

Marilú Hernández, trabajadora de una mueblería en Federalismo, señala que esta situación ha dañado parte de su mercancía. Debido a que el polvo ha dejado en mal estado algunos de sus artículos, han optado por bajarles el precio.

“Esta chimenea costaba dos mil 500 pesos, pero la tenemos rematada en dos mil pesos porque el polvo daña la madera”.

Dos locales adelante, Verónica Hernández ha sufrido de constantes ataques de asma. Esto la orilló a ausentarse de la administración de su negocio por dos semanas.

Una vez que los vehículos de carga pesada recorren el Centro de la ciudad, el derrame de tierra disminuye.

Al llegar a la zona donde se construirá el Parque “El Hoyanco”, en Las Juntas, la tierra es depositada en un predio de más de 10 hectáreas.

Según Juan Carlos López García, encargado del banco de tierra, el material trasladado desde La Normal debe secarse para posteriormente ser arrastrado al hueco.

Luego que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) confirmara que el problema de la contaminación que deja el paso de los camiones será resuelto la siguiente semana, Juan Carlos Valencia, director de Aseo Público en el Ayuntamiento de Guadalajara, reconoce que la problemática se detectó desde que iniciaron los recorridos. Y a raíz de eso, los problemas de limpieza han sido serios. “Nos dejan verdaderos montones de lodo que, al secarse, hacen un material volátil que afecta a toda la vialidad”.

Expone que, además, el residuo es difícil de retirar; es decir, la labor no se simplifica ni con los equipos del municipio. “No se puede barrer con escoba ni barredoras mecánicas”.

La Dirección de Movilidad de Guadalajara informa que también el municipio ha solicitado a la autoridad estatal y federal que se “sancione a las unidades que no cumplan las características y rutas señaladas para el traslado de escombro”. Juan Carlos Valencia afirma que hay casos registrados de multas aplicadas por el municipio a esas unidades, pero al final la cifra exacta no la compartió el Ayuntamiento.

“No puedes respirar”

Los camiones que desde hace meses acarrean la tierra extraída por las obras de la Línea 3 del Tren Ligero generan problemas en el Mercado de Mezquitán, en las calles, que todo el tiempo parecen envueltas en una caliente niebla que nunca se dispersa, y en la salud de los vecinos que tienen que bregar con esta situación.

“Hay muchísimo polvo y también enfermedades. Yo vivo en frente y aquí trabajo todo el día. Pero cinco minutos no nos dura limpio el lugar. No sé de dónde sale tanto polvo. Es horrible. A media noche te despiertas, no puedes respirar. Es muy feo lo que está pasando”, afirma María del Refugio, vendedora de comida desde hace 42 años.

Evangelina Gutiérrez, comerciante del mercado, dice que cuando oscurece es más nítida la nube de tierra provocada por el paso de los camiones. Por eso propone que los encargados de llevar estos residuos tapen la parte superior de sus vehículos, de modo que mejoren las condiciones de la zona.

“Todo amanece bien empolvado, pero deja de eso, ya me enfermé de la garganta. Tengo como unos cinco días. ¿Tú crees que no le cae a la comida?”, resalta la cocinera.

Mientras el carnicero Javier Santos destaca que cuando sale de trabajar ve una inmensa polvadera en el carril y en la ciclovía de Federalismo, que van hacia el Sur, Claudia Castro asegura que tuvo que tapar las ollas de comida con papel aluminio para evitar que la tierra que tiran los camiones afectaran sus productos y alejaran a los consumidores.

“A la hora que ya pasa el camión vienen los carros atrás y es un polvadero. La verdad es mucha tierra, es muy incómodo para uno y para el cliente. Hemos recibido quejas”.

Alumnos usan cubrebocas

Debido al descenso en la temperatura y al aumento de zonas en las que se acumula la tierra de las obras de la Línea 3 del Tren Ligero, las autoridades escolares de la primaria “María C. Reyes y Reyes”, ubicada entre las avenidas Federalismo y Ávila Camacho, ya recomendaron a los padres de familia llevar a sus hijos protegidos con cubrebocas.

La directora de la escuela, María Eugenia Pérez, afirma que también les pidieron que calculen bien sus tiempos de traslado para que eviten embotellamientos que los expongan más a esta situación que afecta a comerciantes y vecinos de la zona.

“La recomendación en general es, por la época en la que estamos, que los alumnos traigan su cubrebocas, que eviten pasar por estas zonas donde hay demasiada tierra para que no les vaya a causar algún daño en sus ojos o en sus vías respiratorias”.

La directora asegura que, hasta el momento, no tienen ningún reporte de estudiantes con problemas de conjuntivitis. Además, acentúa que los casos de gripe o de infecciones en la garganta son los normales en esta época del año.

“Dentro de la escuela no se generan las nubes de polvo, pero eso sí ocurre en la avenida. Lo anterior es obviamente por todo el tránsito de los carros y la tierra que dejan en el piso (los camiones de carga) se llega a levantar. De unos días para acá notamos que riegan y ya no se está levantando tanto. Pasando Plan de San Luis es donde hemos visto que hay un poquito más de tierra”.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) en Jalisco, las condiciones meteorológicas de la temporada invernal propician la formación de inversiones térmicas que funcionan como un domo que mantiene los contaminantes por más tiempo.

"EL HOYANCO", LISTO HASTA FINALES DE 2017

El socavón conocido como “El Hoyanco”, que se encuentra en la Colonia Las Juntas de Tlaquepaque, es el punto en el que las autoridades están depositando la tierra y escombro que resulta de los trabajos de excavación que hace la tuneladora en la Línea Tres del Tren Ligero. Y registra un 60% de avance en las tareas de llenado.

Desde la administración pasada se buscaba reconvertir ese espacio en un parque. Hoy, el titular del Sistema de Tren Eléctrico Urbano advierte que la proyección es que eso suceda para finales del próximo año. “Creemos que en tres meses más o cuatro vamos a estar concluyendo la parte del relleno con material. Sin embargo faltaría la parte que hay que rellenarlo de material virgen y otros componentes ya para que quede un parque restablecido: con adecuaciones, árboles y caminos”.

“El Hoyanco” será llenado con 1.5 millones de metros cúbicos. La cantidad que ingresa a diario depende del avance que registre la tuneladora. “Era un pasivo ambiental, que estaba ahí abandonado y donde se le extrajo material hace muchos años y estaba abandonado. Hoy se recupera un parque y los beneficiarios serán los habitantes de toda la ciudad”.

