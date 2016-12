Bajan a candidatos polémicos a la Auditoría

José Luis Castellanos y Hugo Alberto Michel abandonaron la contienda; sociedad civil presiona a diputados para que elijan al nuevo auditor

GUADALAJARA, JALISCO (13/DIC/2016).- Mientras que dirigentes de las cúpulas empresariales, universidades y representantes de la sociedad civil hicieron un frente común para exhortar al Congreso del Estado a elegir con “responsabilidad y ética” al nuevo auditor del Estado, dos de los cinco aspirantes para ocupar el cargo se retiraron de la contienda.

José Luis Castellanos, ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y quien solicitó la revisión de su examen para ser considerado entre los finalistas de la elección, se retiró por motivos personales. En una carta enviada al Congreso detalló que “después de una profunda reflexión tomada en el seno familiar” decidió dejar de buscar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado.

El otro candidato que abandonó la convocatoria fue Hugo Alberto Michel Uribe, subsecretario de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf). Por la noche envió una misiva a los diputados donde oficializaba su retiro. Fue un acto solicitado, ya que por la mañana el gobernador del Estado Aristóteles Sandoval le hizo la petición de abandonar la carrera. El mandatario argumentó que su candidatura se contraponía a la transparencia y rendición de cuentas que promueve la administración estatal y afirmó que lo mejor era que el nuevo auditor no tenga vínculos con el Poder Ejecutivo.

“En aras de la transparencia, de un combate a la corrupción y de que no haya ningún tipo de nexo con quien haya administrado recurso, estamos solicitando, le he pedido, le he instruido al doctor Hugo Michel, que abandone el proceso para efecto de que no haya ningún señalamiento de que alguien cercano a mi Gobierno tiene interés de auditar”, explicó el gobernador.

En este momento quedan sólo tres candidatos en busca de la titularidad de la Auditoría: Israel García Iñiguez, Gustavo Alfredo Pacheco y Ulises Rafael Chávez Sánchez.

La mañana de ayer, dirigentes del gremio patronal, representantes de universidades y de organismos de la sociedad civil acudieron a las oficinas de la ASEJ para pedir que la elección del próximo auditor sea un proceso responsable.

“Velamos por la defensa del Estado de Derecho. En Jalisco no hemos logrado una verdadera transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. Por eso, exhortamos al pleno del Congreso del Estado de Jalisco actúe con responsabilidad y ética en la selección del mejor perfil para el nombramiento del próximo auditor superior del Estado”, dijo el presidente de Coparmex, José Medina Mora.

Aunque ahora sólo quedan tres candidatos y los legisladores han dicho que nadie les convence, las cúpulas empresariales piden que el proceso siga, ya que quienes aún prevalecen pasaron las pruebas que marca la Ley: “Hay condiciones para que los diputados elijan, porque cumplen con los requisitos”.