Considera Cesjal necesario rehacer proceso para elegir auditor

Óscar Ábrego de León propone que se reponga porque ha perdido legitimidad

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Debido a los vicios que se han presentado durante el proceso para designar al nuevo auditor, el secretario general del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco (Cesjal), Óscar Ábrego de León, consideró que es necesario que éste se reponga porque se ha perdido legitimidad.



Debido a que desde la semana pasada, los diputados comenzaron a señalar que ninguno de los aspirantes escapaba al conflicto de intereses, y se habló de la posibilidad de posponer la elección, Ábrego comentó que vale la pena correr el riesgo de rehacer el proceso, para garantizar que el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), cuente con el perfil adecuado.

"Hay quienes incluso señalan que lo que están ocurriendo es verdaderamente penoso, porque para empezar, pareciera que no se cuenta, por lo menos en el estado de Jalisco, con perfiles adecuados para encabezar una instancia tan importante", señaló.



El proceso para elegir al próximo auditor, agregó, pareciera que se ha desaseado en algunos momento, "así con un tufito de improvisado. De tal forma que en Cesjal, persiste la preocupación de que no se vaya a resolver de la mejor manera el asunto de quien vaya a suceder al actual auditor".



Subrayó que la Auditoría Superior del Estado es un ente tan importante que necesita de un proceso limpio y pulcro, que no deje lugar a dudas, "y ahorita hay mucho más dudas que certeza".



"Lo que está ocurriendo, es que no sólo seguimos igual, sino que pareciera que se está dando un paso hacia atrás, porque quedarse igual es peor que lo que se estaba planteando en un inicio", añadió.

Para el secretario general del Cesjal, los diputados no han terminado de entender a la ASEJ como un órgano que beneficie a la transparencia y rendición de cuentas, "sino que seguimos atorados en el gran tema de las negociaciones en lo oscurito".



