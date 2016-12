Reconoce SSa problemas en el sector salud

Su titular, José Narro Robles, se compromete a dar apertura al debate y tratar de buscar soluciones

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- Ante la demanda de mejores condiciones laborales para la comunidad del sector salud, el secretario de Salud federal, José Narro Robles, se comprometió a dar apertura al debate y tratar de buscar soluciones a su problemática.



En la inauguración del foro nacional "Temas de Controversia en Salud Yo soy Médico 17", celebrado en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco), el funcionario federal señaló que desde hace algunos meses se sentó junto a los directores de los institutos de seguridad social, para establecer mecanismos de comunicación y reconocer los problemas para resolverlos.



Reconoció que el tema de la atención en salud es complejo, pues cada día un millón de mexicanos recibe una consulta por parte de un profesional de la salud.



"Tenemos que ver los temas de discrepancia, los temas de debate, tenemos que discutir; ustedes y yo sabemos que no hay forma de resolverle al paciente un problema de salud si no lo tenemos diagnosticado, nos enseñan que desde las primeras clases que para atender algo requerimos saber qué es lo que le pasa, y eso se puede extender en el caso de la administración pública, necesitamos saber dónde tenemos problema".



Por parte de #YoSoyMédico17, su presidente, Carlos Francisco Moreno Valencia, manifestó que actualmente la comunidad médica tiene necesidades de más recursos humanos e insumos para poder laborar.



Este movimiento surgió en 2014, luego de que se girara orden de aprehensión contra 16 médicos del IMSS Jalisco, girada por un juez en torno a una demanda por la muerte de un adolescente, ocurrida cuatro años atrás.



Exhortó a las autoridades a voltear a ver al sector salud, para que lo tomen como una prioridad, vigilen que no se desvíe el presupuesto para otros lugares y siga habiendo apertura para trabajar en equipo para brindar mejores servicios.



"Señores directores del IMSS, ISSSTE y sector salud, doten a los hospitales de infraestructura para cubrir las demandas actuales, y aumenten las coberturas del catalogo de servicios médicos; compañeros, sumémonos a este gran equipo, que no haya más injusticias".



El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, expresó a los médicos que Jalisco valora a sus galenos y está con ellos, por lo que se hará un esfuerzo para que pueda ejercer más presupuesto en salud para el 2017.



En materia legislativa, el diputado federal presidente de la comisión de Salud e Higiene, Elías Íñiguez Mejía, se comprometió con el movimiento y con todo el sector salud para trabajar en el tema de la seguridad de los pasantes que trabajan en lugares riesgosos, así como para gestionar más presupuesto en salud.