Castellanos se retira de contienda para auditor

El ex presidente del IEPC envía al Congreso una carta para que se deje sin efecto su solicitud

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- A pesar de convertirse en el quinto aspirante a ocupar el cargo de auditor, tras haber solicitado una revisión de su examen, José Luis Castellanos decidió retirarse del proceso de designación del próximo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).



En una carta enviada al Congreso del Estado y dirigida al presidente de la Comisión de Vigilancia, Hugo René Ruiz Esparza, el ex presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), solicitó que se deje sin efecto su solicitud de registro.



"Me permito hacer de su conocimiento que después de una profunda reflexión tomada en el seno familiar, he tomado la decisión de solicitar a usted que se me tenga por desistido en mi participación como candidato elegible en el proceso de designación de Auditor Superior del Estado, y en consecuencia pedirle que se deje sin efecto mi solicitud presentada el pasado 2 de diciembre", destaca Castellanos en el oficio.

En el documento agrega: "La anterior decisión, de ninguna manera prejuzga de mi parte sobre la convocatoria y el proceso de selección llegado a cabo hasta el momento, del cual reconozco y expreso el total apego a derecho de esta autoridad; así como de profesionalismo de las personas y organizaciones de la sociedad civil que han participado como observadores u auxiliares en dicho proceso.



Este día, el Ejecutivo estatal hizo pública la petición realizada por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval Díaz al subsecretario de Finanzas, Hugo Alberto Michel Uribe para que también se retire del proceso.



De aceptar la solicitud, serían dos los aspirantes que dejarían la carrera para ser el próximo auditor y ya sólo quedarían tres candidatos: Israel García Iñiguez, Gustavo Alfredo Pacheco, Ulises Rafael Chávez Sánchez.



EL INFORMADOR / YENZI VELÁZQUEZ