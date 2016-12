Gobernador pide a Hugo Michel retirar postulación como auditor

Según vocero, buscan que el proceso genere plena certeza a la sociedad

GUADALAJARA, JALISCO (12/DIC/2016).- El gobernador del Estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, pidió a Hugo Alberto Michel Uribe, actual sub secretario de Planeación, Administración y Finanzas, que se retire de la contienda para elegir al nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).



Argumenta que el principio de esta administración estatal es en favor de la transparencia y rendición de cuentas, por lo que lo mejor es que el nuevo Auditor no tenga ningún vínculo con el Poder Ejecutivo.



"En aras de la transparencia, de un combate a la corrupción y de que no haya ningún tipo de nexo con quien haya administrado recurso, estamos solicitando, le he pedido, le he instruido al doctor Hugo Michel, que abandone el proceso para efecto de que no haya ningún señalamiento de que alguien cercano a mi gobierno tiene interés de auditar".



En un enlace telefónico con medios de comunicación, el primer mandatario estatal señaló que la decisión es independientemente del derecho y la libertad que tienen todos los ciudadanos a concursar, pero después de un análisis se concluyó que lo que interesa es tener una auditoría autónoma.



Además, hizo un exhorto a todo los funcionarios que busquen inscribirse, a que no lo hagan, para poder ofrecer la mayor transparencia y certeza a los ciudadanos de que ningún gobierno meterá las manos en la ASEJ.



"Sería lo más conveniente para todos, esto le da confianza al ciudadano, esto demuestra sobre todo el interés que tenemos de juntos combatir la corrupción, juntos tener rendimiento de cuentas claras y le dé confianza a la ciudadanía... lo mejor es que si en este momento la ley establece que no debe ser ningún ente que esté administrando recursos públicos, sería lo más conveniente en este sentido".



