Cardenal pide pensar el verdadero sentido de Navidad

Robles Ortega celebra la misa del tercer domingo de adviento en la Catedral

GUADALAJARA, JALISCO (11/NOV/2016).- Francisco Robles Ortega, cardenal de Guadalajara, dijo en la homilía de la misa de mediodía en Catedral, que este tercer domingo de adviento la palabra trata sobre la alegría y el no distraerse del verdadero sentido de la Navidad: que Jesús viene a salvarnos y a cambiar la forma de vernos y ver a los demás.



"Adviento quiere decir venida de alguien, ese alguien es Dios que se hace hombre y que nace para nuestra salvación, no debemos dejar de pensar en el origen de estas fiestas. ¿Para qué viene Dios? Para hacerse solidario con nuestra propia humanidad y ayudarla a levantarla de todo aquello que nos hace menos dignos, que nos hace estar divididos, peleados, dispersos, él viene para reconciliarnos con nosotros mismos, entre nosotros".



El cardenal añadió que para que la alegría de estas fechas sea auténtica y profunda debe fundamentarse en que Jesús viene a salvarnos. "Significa subsanar esa situaciones donde nos deshumanizamos, nos sentimos más tristes, él viene a elevarnos. Otras personas lo basan en consumir, comprar, comprometer incluso lo que no tenemos en bienes materiales y eso en último término no nos da alegría".



Robles Ortega confirmó que mañana 12 de diciembre oficiará la misa de 10:00 horas en el Santuario, con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe. "Afortunadamente es muy amada la Santísima Virgen y reina en el corazón de todos sus hijos".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ