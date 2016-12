Impulsan reintegración social de indigentes

El Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia ha conseguido que 104 personas tengan empleo

GUADALAJARA, JALISCO (11/DIC/2016).- Juan llegó al Centro de Atención y Desarrollo Integral para Personas en Situación de Indigencia (Cadipsi) hace una semana; ayudado por personal del lugar, al segundo día consiguió un trabajo como intendente en Expo Guadalajara.

“Me pagan bien, yo soy trabajador y me gusta hacer las cosas bien. Yo llegué aquí y empecé a escuchar que varios tenían trabajo, pregunté y me apoyaron. Eso me va a facilitar conseguir aunque sea un cuartito”.

Este albergue, que fue remodelado en su totalidad, se puso como meta reintegrar a la sociedad a las personas en situación de calle, comenta Rubén Arroyo Ramos, jefe de Cadipsi.

“Hemos trabajado a lo largo de un año en la dignificación de las personas y su reintegración a la sociedad, esto implementando nuevos servicios como odontólogo, nutrióloga, psicóloga y estilista. Con esto, logramos que las personas en situación de calle tengan una atención integral”.

Arroyo Ramos agregó que la dinámica propició que entre cinco y seis empresas contraten personas del albergue “porque han detectado que, con este nuevo modelo, la gente tiende más a ser amable, a ser disciplinada, a cuidar a sus compañeros de trabajo (…) Hoy tenemos empresas de seguridad, de agricultura y de eventos, que nos ayudan a cerrar el círculo, primero de la dignificación y luego de la reinserción”.

Este programa tiene funcionando solamente cuatro meses y ya se ha conseguido que 104 personas tengan empleo. “Aquí nos sigue atorando el tema de la documentación: algunos son extranjeros, otros son nacionales, pero también vienen sin papeles. Entonces, ahí estamos trabajando para que quien sea internacional, a través de FM4 se consiga la visa humanitaria; y quienes son nacionales, ver cómo pueden solicitar sus papeles”.

El trabajo que realiza el albergue no es fácil, ya que, en sus posibilidades, ayudan a alrededor de 60 personas al día. Según su director, son en total 23 mil 600 personas atendidas en un año. Destacó que siempre hay voluntarios dispuestos a llevar cena a este albergue. “Tenemos un programa permanente de adopción de cena, en donde la sociedad les devuelve el sentimiento de pertenecer a una familia. Como cada noche hay una familia diferente, pues algunos se identifican con la abuela, el papá, la mamá o los niños”.

La remodelación del edificio se hizo mediante un programa llamado “Adopta un espacio”, en donde diferentes empresas les ayudaron a tener mejores instalaciones y mucho más dignas. El director comentó que se tiene un proyecto de ampliar el albergue para el próximo año.